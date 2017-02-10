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Star Conflict Heroes
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Star Conflict Heroes

(iOS)
Star Conflict Heroes İndir Hemen İndir

125 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Star Conflict Heroes
Star Conflict Heroes
Star Conflict Heroes
Star Conflict Heroes

Star Conflict Heroes'da uzaylılar ve uzay eşkiyalarıyla savaşıyoruz!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Star Conflict Heroes eğer uzayda geçen bir maceraya atılmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir rol yapma oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz RPG türünde bir uzay savaşı oyunu olan Star Conflict Heroes'da oyunculara kendi uzay gemisi filolarının kaptanı olma imkanı veriliyor. Oyunda temel olarak uzayda hakimiyet kurmaya çalışıyoruz. Bu iş için düşman saldırılarına karşı ayakta durmamız gerekiyor. Karşımıza uzaylıların yanısıra uzay korsanları da çıkmakta.

Star Conflict Heroes'da farklı gemileri toplayarak kendi uzay gemisi filomuzu oluşturuyoruz ve bu gemilerin yetenekleriyle savaşlarda üstünlük sağlıyoruz. Galaksiyi keşfederek ve yeni gemilerin kilidini açarak daha güçlü hale gelebilmekteyiz. Bunun yanısıra sahip olduğumuz gemileri farklı parçalarla geliştirebilmekteyiz.

Star Conflict Heroes'da diğer oyuncularla eşleşerek onlara karşı da savaşabilirsiniz. Oyun güzel grafiklerle zengin bir içeriği birleştirmekte.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Gaijin Distribution
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