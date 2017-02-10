Star Conflict Heroes(iOS)
Star Conflict Heroes'da uzaylılar ve uzay eşkiyalarıyla savaşıyoruz!
Star Conflict Heroes eğer uzayda geçen bir maceraya atılmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir rol yapma oyunu.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz RPG türünde bir uzay savaşı oyunu olan Star Conflict Heroes'da oyunculara kendi uzay gemisi filolarının kaptanı olma imkanı veriliyor. Oyunda temel olarak uzayda hakimiyet kurmaya çalışıyoruz. Bu iş için düşman saldırılarına karşı ayakta durmamız gerekiyor. Karşımıza uzaylıların yanısıra uzay korsanları da çıkmakta.
Star Conflict Heroes'da farklı gemileri toplayarak kendi uzay gemisi filomuzu oluşturuyoruz ve bu gemilerin yetenekleriyle savaşlarda üstünlük sağlıyoruz. Galaksiyi keşfederek ve yeni gemilerin kilidini açarak daha güçlü hale gelebilmekteyiz. Bunun yanısıra sahip olduğumuz gemileri farklı parçalarla geliştirebilmekteyiz.
Star Conflict Heroes'da diğer oyuncularla eşleşerek onlara karşı da savaşabilirsiniz. Oyun güzel grafiklerle zengin bir içeriği birleştirmekte.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Gaijin Distribution
Rol Yapma Popülerleri
- Minecraft: Story ModeiPhone ve iPad için Minecraft Macera Oyunu
- Minecraft Skin Studio EncoreiPhone ve iPad için Minecraft Skin Oluşturma Uygulaması
- Rogue LifeiPhone ve iPad İçin Aksiyon RPG Oyunu
- Clash for DawniPhone ve iPad için Rol Yapma Oyunu
- Marvel: Avengers Alliance 2iPhone ve iPad İçin Süper Kahraman Oyunu
Star Conflict Heroes Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı