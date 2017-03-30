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Star Engine
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Star Engine

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Star Engine
Star Engine
Star Engine

Gezegenleri fethetmeye çalışıyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Star Engine, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu bir ortamda geçen oyunda yeni yerler fethetmeye çalışıyorsunuz.

Risk ve aksiyon dolu bir kurguyla karşımıza çıkan Star Engine, arkadaşlarınıza ya da rastgele insanlara meydan okuyabileceğiniz harika bir strateji oyunudur. Oyunda silahlarınızı ve ordunuzu geliştirerek yeni yerler fethetmeye çalışıyor ve rakiplerinizi de yenmek için mücadele ediyorsunuz. 3 boyutlu bir dünya üzerinden oynanan oyunda kendinizi ordu komutanı gibi hissediyor ve stratejik kararlar alarak uygulamaya çalışıyorsunuz. 12 farklı gezegenin ve 15 farklı gemi türünün yer aldığı oyunda uzay seyehatine de çıkıyorsunuz. Risk alarak oynanan oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkat isteyen Star Engine oyununu beğenerek oynayacağınızı da söyleyebilirim.

Tamamı uzayda geçen oyunda çok eğleniyor ve rakiplerinizle kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Gelişmiş silah sistemleri ve uzay gemileriyle oynadığınız oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Etkileyici görselleri ve sesleriyle Star Engine oyununu mutlaka denemelisiniz.

Star Engine oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Junto Games
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