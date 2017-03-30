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Star Engine
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Star Engine

(iOS)
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249 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Star Engine
Star Engine
Star Engine

Gerçek savaş sahneleri arasında eşsiz zaman geçirebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Star Engine, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunudur. Uzayın derinliklerinde geçen oyunda gezegenleri fethetmeye çalışıyorsunuz. 

Aksiyon dolu bir oyun olarak karşımıza çıkan Star Engine, arkadaşlarınızla mücadele edebileceğiniz harika bir strateji oyunudur. Askeri bir temayla karşımıza çıkan oyunda gezegenleri fethetmeye çalışıyor ve aynı zamanlar rakiplerimizle de mücadele ediyoruz. Son derece dikkatli olmamızı gerektiren oyunda stratejik kararlar almalı ve silahlarımızı da sürekli olarak geliştirmeliyiz. Risk dolu sahnelerde geçen oyunda gezegenler arası seyehatler yapabiliyor ve farklı uzay araçları da kullanabiliyorsunuz. Son derece gerçekçi bir atmosferde gerçekleşen oyunda çok eğleniyorsunuz. Ayrıca Star Engine oyununu beğenerek oynayacağınızı da söyleyebilirim.

Eşsiz bir atmosferde geçen oyunda tek yapmanız gereken sonuna kadar mücadele etmek. Oyunda kendinizi sürekli geliştirmeli ve daha güçlü bir hale gelmelisiniz. Dikkatli de olmalı ve rakiplerinize göz dağı vermelisiniz. Etkileyici görsellerin yer aldığı Star Engine oyununu sakın kaçırmayın.

Star Engine oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Junto Games
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