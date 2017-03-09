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Star Link Flow
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Star Link Flow

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Star Link Flow
Star Link Flow
Star Link Flow
Star Link Flow
Star Link Flow

Renkli noktaları birleştirerek yüksek puanlara ulaşıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 15 dakika önce

Star Link Flow, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Star Link Flow, renkli görselleri ve etkileyici kurgusuyla dikkat çekiyor. Oyunda aynı renkli yıldızları ve noktaları birleştirmeye çalışıyor ve yüksek skorlara ulaşıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda çok eğleniyor ve can sıkıntınızı da giderebiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda yüzlerce farklı zorlukta bölümler karşılaşıyor ve kendinizi test ediyorsunuz. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Oldukça sevimli grafiklere ve ilgi çekici ses efektlerine de sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. 900 farklı bölüme sahip olan oyunda tek yapmanız gereken çizgiler çizerek noktaları birleştirmek. Dikkatli olmanız ve çizgileri birbirinin üzerinden geçirmemeniz gerekiyor. Star Link Flow oyununu sakın kaçırmayın.

Star Link Flow oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
SUPERBOX.INC
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