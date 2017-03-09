Star Link Flow, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunudur. Renkli noktaları birleştirmeye çalıştığınız oyunda çok eğleniyor ve zevkli zamanlar geçiriyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir bulmaca ve beceri oyunu tarzıyla karşımıza çıkan Star Link Flow, etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Oyunda renkli noktaları birleştirmeye çalışıyor ve aynı zamanda da yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Son derece eğlenceli olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyor ve farklı zorluktaki bölümleri geçebiliyorsunuz. Basit bir oynanışa ve zevkli kurguya sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Zaman öldürmek için tercih edebileceğiniz Star Link Flow'u sakın kaçırmayın.

Grafikler ve sesler bakımından da etkileyiciliğini koruyan Star Link Flow, toplu taşıma araçlarında yolculuk ederken oynayabileceğiniz basit ve etkili bir oyundur. Oyunda çizgiler çiziyor ve birbirine değdirmemeye çalışıyorsunuz. Star Link Flow oyununu mutlaka denemelisiniz.

Star Link Flow oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.