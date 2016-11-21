Star Wars: Force Arena, Yıldız Savaşları karakterlerinden oluşan takımımızı kurup online savaşlara katıldığımız sürükleyici bir mobil oyun. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan bilim kurgu temalı strateji oyununda gerçek zamanlı olarak 1’e 1 veya 2’ye 2 savaşlar düzenleniyor. Herkes tek bir amaç için savaşıyor: Galaksinin hakimi olmak.

Detaylı karakter ve çevre modellemelerinin göze çarptığı Yıldız Savaşları oyununda başlangıçta karakterleri nasıl kontrol edeceğimizi öğreniyoruz. Hedefe yönelme, düşman askerleriyle karşılaşma, düşman üssüne saldırma, destek birliği çağırma gibi oyunun temellerini gösteren öğretici bölümünü bir süre oynadıktan sonra galaksinin en güçlüsü olmaya çalışan bir toplulukla karşı karşıya kalıyoruz.

Türkçe dil desteği sunmadığından oyunun zevkini tümüyle tattırmayan Yıldız Savaşları oyununda isyancılar ve imparatorluk birliğimizi kurmak için mücadele veriyoruz. Ödüller, özel karakterler, bonus eşyalar mücadelemiz sonunda elde ettiklerimiz arasında.