Star Wars: Force Arena(iOS)
Star Wars karakterlerinden bir takım oluşturun, online savaşlara katılın.
Star Wars: Force Arena, Yıldız Savaşları filmlerinden tanıdığımız karakterlerden oluşan takımımızı kurup online savaşlara katılmamızı isteyen kaliteli bir yapım. Gerek görsellik, gerek oynanış, gerekse de içerik tarafında kalitesini gösteren online strateji oyununda her zafer sonucunda en iyiler listesine girmeye bir adım daha yaklaşıyor, yeni karakterlerin kilidini açıyor, ödüller kazanıyoruz.
Yıldız Savaşları filmlerini takip edenlerin daha fazla keyif alarak oynayacağı aşikar olan oyun iOS platformuna da ücretsiz çıkmasıyla sevindiriyor. iPhone Plus ve iPad’de oynanması gerektiğini düşündüğüm oyunda savaşlar 1’e 1 veya 2’ye 2 düzenleniyor. Dünya genelinde tüm oyuncular tek bir amaç uğruna mücadele ediyor: Galaksinin hakimi olmak.
İsyancılar ve imparatorluk olmak üzere iki tarafta bulunabildiğimiz oyunda ilk etapta Yıldız Savaşları karakterlerini nasıl yöneteceğimiz, silahımızı nasıl kullanacağımız, nasıl destek çağırabileceğimiz, kartları nasıl kullanacağımız gibi temel şeyleri öğreniyoruz. Biraz sıkıcı geçen bu bölümden sonra asıl heyecan başlıyor. Gerçek oyuncularla yüz yüze geldiğimizde stratejinin önemini anlamaya başlıyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 21
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Netmarble Games
Savaş Popülerleri
- Ultimate Mortal Kombat 3iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Ölümcül Dövüş Oyunu
- Iron Man 2iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Iron Man 2 Oyunu
- Walking War RobotsiPhone ve iPad için Robot Savaşı Oyunu
- Infinity BladeiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Kılıç Savaşı Oyunu
- 1655miPhone ve iPad İçin Yaratık Öldürme Oyunu
Star Wars: Force Arena Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı