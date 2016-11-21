Star Wars: Force Arena, Yıldız Savaşları filmlerinden tanıdığımız karakterlerden oluşan takımımızı kurup online savaşlara katılmamızı isteyen kaliteli bir yapım. Gerek görsellik, gerek oynanış, gerekse de içerik tarafında kalitesini gösteren online strateji oyununda her zafer sonucunda en iyiler listesine girmeye bir adım daha yaklaşıyor, yeni karakterlerin kilidini açıyor, ödüller kazanıyoruz.

Yıldız Savaşları filmlerini takip edenlerin daha fazla keyif alarak oynayacağı aşikar olan oyun iOS platformuna da ücretsiz çıkmasıyla sevindiriyor. iPhone Plus ve iPad’de oynanması gerektiğini düşündüğüm oyunda savaşlar 1’e 1 veya 2’ye 2 düzenleniyor. Dünya genelinde tüm oyuncular tek bir amaç uğruna mücadele ediyor: Galaksinin hakimi olmak.

İsyancılar ve imparatorluk olmak üzere iki tarafta bulunabildiğimiz oyunda ilk etapta Yıldız Savaşları karakterlerini nasıl yöneteceğimiz, silahımızı nasıl kullanacağımız, nasıl destek çağırabileceğimiz, kartları nasıl kullanacağımız gibi temel şeyleri öğreniyoruz. Biraz sıkıcı geçen bu bölümden sonra asıl heyecan başlıyor. Gerçek oyuncularla yüz yüze geldiğimizde stratejinin önemini anlamaya başlıyoruz.