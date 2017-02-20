Star Wars’un Topaç Robotu BB-8, Artık Sizin Olabilir

Star Wars: The Force Awakens filminde Star Wars sevenleri tarafından fazlaca ilgi gören şirin mi şirin robot BB-8, artık ev arkadaşınız olabilir. Hem de oldukça ucuza!

Sinemada gördüğünüz boyutlarda tasarlanan robot, top şeklinde bir vücuttan ve yarım küre şeklinde bir kafadan oluşuyor. Ses komutları ve uzaktan kumanda sayesinde kendisine verilen emirleri algılayıp, kendi etrafında yuvarlanarak ortalıkta gezinebiliyor.

Duygusal zekası o kadar kapsamlı tasarlanmış ki, kendisiyle evcil hayvanınızı kıskandıracak derecede iletişim kurmanız mümkün. BB-8’in uzaktan kumandası tıpkı XBOX ve PlayStation gibi yalnızca iki baş parmakla kullanılabilir şekilde tasarlanmış, çocuklar tarafından da kolaylıkla kullanılabilmesi amaçlanmış. BB-8, aynı zamanda sizin konumunuzu ve hareketlerinizi algılayarak, sizi takip edebiliyor.

BB-8'in Fiyatı Ne Kadar?

Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, BB-8 çok fazla güç harcıyor. Bunun için iki ayrı bölümden şarj ediliyor. Yuvarlak vücut bölümü doğrudan prize bağlanarak 45 dakikada, kafa kısmı da herhangi bir bilgisayardan flaş bellek (USB bellek) vasıtasıyla şarj olabiliyor.

Şirin robotcuğun, bu yılın sonlarına doğru marketlerde yerini alması bekleniyor ve fiyatı da 230 dolar olarak belirlenmiş.

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