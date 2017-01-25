Star Wars'taki Hologramlar İçin İlk Adım Atıldı

Star Wars serisinde gördüğümüz hologramlı iletişim için ilk ciddi atım atıldı. Araştırmacılar büyük boyutlu lens ve projeksiyon sistemlerine gerek kalmadan yüksek kaliteli üç boyutlu imajları yansıtmayı sağlayan bir nano-malzeme geliştirdi.

Avustralya Ulusal Üniversitesinde yapılan araştırmacılar sonucunda her biri bir saç telinden beş yüz kat daha ince olan silikon sütunlar yapıldı ve bu sütunlar birleştirilerek, üç boyutlu olarak yansıtabilen bir nano-malzeme geliştirildi. Günümüzde ışık huzmelerini kırmak için kullanılan mercek ve prizma benzeri araçlara göre daha hafif olan bu materyallerin, aynı zamanda ışığı üç boyutlu olarak kırabildileri de söylendi.

Araştırmayı yapan ekip, bu malzemenin görüntü kayıt cihazlarında kullanılan merceklerde çığır açacağını ve Star Wars'tan aşina olduğumuz hologramlı iletişimin de ilk adımı olacağının altını çizdiler. Avustralya'da yapılan araştırmanın başındaki isim olan Sergey Kurk, "Akıllı telefonlardaki kameraların boyutunun küçültülmesinden, uydulardaki kompleks optik sistemlerin ağırlığının azaltılmasına kadar birçok farklı alanda kullanılabilir" dedi. Optica dergisinde yayınlanan araştırmayı da bu adresten edinmeniz mümkün.

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