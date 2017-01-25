?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiStar Wars'taki Hologramlar İçin İlk Adım Atıldı

Star Wars'taki Hologramlar İçin İlk Adım Atıldı

star wars hologram

Star Wars serisinde gördüğümüz hologramlı iletişim için ilk ciddi atım atıldı. Araştırmacılar büyük boyutlu lens ve projeksiyon sistemlerine gerek kalmadan yüksek kaliteli üç boyutlu imajları yansıtmayı sağlayan bir nano-malzeme geliştirdi.

Avustralya Ulusal Üniversitesinde yapılan araştırmacılar sonucunda her biri bir saç telinden beş yüz kat daha ince olan silikon sütunlar yapıldı ve bu sütunlar birleştirilerek, üç boyutlu olarak yansıtabilen bir nano-malzeme geliştirildi. Günümüzde ışık huzmelerini kırmak için kullanılan mercek ve prizma benzeri araçlara göre daha hafif olan bu materyallerin, aynı zamanda ışığı üç boyutlu olarak kırabildileri de söylendi.

Araştırmayı yapan ekip, bu malzemenin görüntü kayıt cihazlarında kullanılan merceklerde çığır açacağını ve Star Wars'tan aşina olduğumuz hologramlı iletişimin de ilk adımı olacağının altını çizdiler. Avustralya'da yapılan araştırmanın başındaki isim olan Sergey Kurk"Akıllı telefonlardaki kameraların boyutunun küçültülmesinden, uydulardaki kompleks optik sistemlerin ağırlığının azaltılmasına kadar birçok farklı alanda kullanılabilir" dedi. Optica dergisinde yayınlanan araştırmayı da bu adresten edinmeniz mümkün. 

Esnek Hologram Ekranlı Akıllı Telefonlar Ufukta Göründü

+18 Hologram İçerikler Artık Mobil Cihazlarda

Editöre Yaz:
Yazar: - 25.01.2017

Star Wars'taki Hologramlar İçin İlk Adım Atıldı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung Türkiye'den 'Note 7'ler Neden Patladı?' Açıklaması Samsung Türkiye'den 'Note 7'ler Neden Patladı?' Açıklaması Bu yılın en büyük teknoloji felaketlerinden bir tanesi Samsung başına gelmiş ve piyasaya sürdüğü Note 7'ler patlamaya başlamıştı. Samsung…
İşte Apple ve Samsung'a Kafa Tutan 4 Çinli Akıllı Telefon Üreticisi İşte Apple ve Samsung'a Kafa Tutan 4 Çinli Akıllı Telefon ÜreticisiApple ve Samsung, akıllı telefon pazarında en çok konuşulan iki isim. Dünya genelinde satış rakamlarına baktığımızda bu iki teknoloji devi… Android'de Uygulamalar Artık İndirilmeden Kullanılabilecek Android'de Uygulamalar Artık İndirilmeden Kullanılabilecekİnternetin lider şirketlerinden Google, geride bıraktığımız yıl içinde mobil uygulamaları indirmeden kullanabilmeyi mümkün kılan Instant…
Biyometrik Teknoloji Eski Pasaportları Tedavülden Kaldıracak LG, G5'in Başarısızlığını Kabul Etti: Son Çeyrekte 224 Milyon Dolar Zarar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten