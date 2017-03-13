Star!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda renkli küreleri eşleştirmeye ve yok etmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu bir bulmaca/eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkan Star!'da yüksek rakamlı küreleri ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bazı özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda görsel şölen yaşıyorsunuz. Birbirinden zorlu 99 bölümü ve zorlu kurgusuyla Star! aynı zamanda bağımlılık yapan bir oyundur. Oyunda küreleri sağdan sola, soldan sağa taşıyarak ilerliyor ve aynı renkli küreleri bir araya getirerek puan kazanmaya çalışıyorsunuz. Klasik eşleştirme ve yok etme oyunlarına benzer bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oyuna Facebook ile giriş yapıp arkadaşlarınızı oyuna davet edebilir ve skorlarınızı karşılaştırabilirsiniz. Dünya çapında skor tablosuna da sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Yaratıcı atmosferi, kolay arayüzü ve eşsiz kurgusuyla dikkat çeken Star!, zaman öldürmek için oynayabileceğiz harika bir oyundur. Elinizi çabuk tutmalı ve küreleri kısa sürede yok etmelisiniz. Yüksek puanlara ulaşmanız ve skor tablosunda üst sıralara tırmanmanız gerekiyor. Star! oyununu sakın kaçırmayın.

Star! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.