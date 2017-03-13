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Star!
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Star!

(iOS)
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50 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Star!
Star!
Star!
Star!
Star!

Küreleri eşleştirerek yok etmeye ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 20 saniye önce

iPad ve iPhone üzerinde oynayabileceğiniz eğlenceli bir eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkan Star!, farklı kurgusu ve mekanikleriyle dikkatimizi çekiyor. Oyunda renkli küreleri yok etmeye çalışıyorsunuz.

Eğlenerek oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olan Star!, yüksek rakamlı küreleri ortadan kaldırmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda küreleri taşıyarak bir ayara getirmeye ve yok etmeye çalışıyorsunuz. Son derece zorlu bölümlere sahip olan oyunda bağımlılık yaşıyor ve boş zamanlarınızı en iyi şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken parmağınızı kaydırmak ve küreleri uygun yerlerine sürüklemek. Klasik eşleştirme oyunlarına benzer bir şekilde karşımıza çıkan oyunda elinizi de çabuk tutmalısınız. Kısa sürede yüksek skorlara ulaşmanız gerekiyor.

Oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oyuna Facebook ile giriş yapıp arkadaşlarınızı oyuna davet edebilir ve skorlarınızı karşılaştırabilirsiniz. Dünya çapında skor tablosuna da sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Yaratıcı atmosferi, kolay arayüzü ve eşsiz kurgusuyla dikkat çeken Star!, zaman öldürmek için oynayabileceğiz harika bir oyundur. Star! oyununu sakın kaçırmayın.

Star! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
90Games
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