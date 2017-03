StarCraft: Remastered Yaz Aylarında Geliyor

Starcraft sever miydiniz? "Gerçek Zamanlı Strateji" hastası olan herkesin ilk göz ağrısı olan oyun StarCraft'ın yeninden piyasaya sürüleceği açıklandı. StarCraft: Remastered, 2017 yazında hayranları ve özleyenleri ile yeniden buluşacak.

31 Mart 1998 yılında piyasaya çıkan ve Blizzard Entertainment tarafından piyasaya sürülen, gerçek zamanlı strateji oyunu, bilim kurgu atmosferi içinde üç ırkın savaşını konu alıyordu. StarCraft, tek ve çok oyunculu sistemleri destekleyen oyun altyapısıyla oldukça beğeni toplamıştı.

Oyun o kadar popüler oldu ki, Blizzard Mayıs 2007'de oyunun ikinci sürümü üzerinde çalıştıklarını bildirdi, ancak bu proje Blizzard, ırklara yeni ünitelerin eklenmesi ve grafiklerin üç boyutlu hazırlanıyor olmasından dolayı 3 sene kadar gecikerek, StarCraft 2 adı altında 27 Temmuz 2010’da piyasaya çıkabildi.

StarCraft: Remastered 1998 yılında çıkan izometrik oynanış stilini benimseyen ilk şekliyle yeniden geliyor. Aşağıda oyunun nostaljik görüntülerini izleyebilir ve biraz hasret giderebilirsiniz.

StarCraft: Remastered, 4K UHD görüntü sistemlerini destekleyecek. Alışılagelmiş kampanya görevlerini kapsayan içeriği ile 13 dilde oyuncuları bir araya getirecek . Hem LAN hem de modern çevrimiçi oyun oynama sitemlerinde oynanabilecek.

StarCraft'ın yeniden geri gelişi ilk olarak Twitter'dan duyuruldu.

Enjoy a modern take on the original StarCraft experience in StarCraft: Remastered. https://t.co/w70RDcqCZr pic.twitter.com/111HVEHreA