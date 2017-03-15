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Starcraft'ın Yenilenmiş Sürümü Bu Yaz Çıkış Yapabilir

Starcraft'ın Yenilenmiş Sürümü Bu Yaz Çıkış Yapabilir

Hatırlanacağı üzere günümüzden yaklaşık 20 yıl önce Starcraft ile tanışmıştık. 1998 yılında çıkış yapan Starcraft, oyun dünyasında devrim yaratmış, strateji oyunu türünün günümüzdeki halini almasını sağlamıştı. Blizzard, bu önemli oyununu en büyük yapımları arasına yerleştirirken yeni bir evren, sürükleyici bir hikaye oluşturmuş, serinin devam oyunuyla başarısını pekiştirmişti. Yıllar içinde Starcraft'ın online oyun modu önem kazanmış ve büyük ödüllerin dağıtıldığı turnuvalara ev sahipliği yapmıştı.

İlk Starcraft oyunu maalesef günümüz bilgisayarları üzerinde çalışırken tatmin edici bir oyun tecrübesi yaşatmayabiliyor. 90'lı yılların teknolojisine göre geliştirilen oyun düşük çözünürlüklü grafiklere ve 4:3 en-boy oranına sahip. Bu da günümüz geniş ekranlı monitörlerinde Starcraft oynamayı güçleştiriyor.

Starcraft'ın bir hayli popüler olduğu Güney Kore'de geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre Blizzard, Starcraft'ın günümüz bilgisayarları üzerinde güzel bir şekilde çalışmasını sağlayacak yenilenmiş bir Starcraft sürümü üzerinde çalışıyor. İddialara göre, Starcraft Remastered ya da Starcraft HD adına sahip olabilecek yenilenmiş Starcraft, HD kalitede grafiklere sahip olacak ve orijinal oyunun klasik oyun sistemini koruyacak. Ayrıca oyunun geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen BlizzCon'da seçili e-spor yayıncılarına, sponsorlara ve anahtar ortaklara gizlice duyurulduğu bilgisi de paylaşılıyor.

Sızdırılan bilgilere göre Blizzard, Starcraft'ın yenilenmiş sürümünü önümüzdeki hafta resmi olarak duyurabilir ve oyunu Mayıs sonu - Haziran başı gibi satışa sunabilir.

İndir28.1 MB
StarCraft 1.0
StarCraft 1.0

İndir
Starcraft 2
Starcraft 2 Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu

İndir
Starcraft 2: Heart of the Swarm
Starcraft 2: Heart of the Swarm Starcraft 2 Genişleme Paketi

İndir7.65 MB
Starcraft 2 Duvar Kağıtları
Starcraft 2 Duvar Kağıtları Starcraft 2 Oyunu İçin Hazırlanmış Duvar Kağıtları

Starcraft'ın RPG Oyunu Çıkış Yaptı!

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Yazar: - 15.03.2017

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