Stardew Valley, Son Call of Duty'den Daha Çok Kazandırdı

Eğer son Call of Duty oyunu olan Call of Duty: Infinite Warfare'in ne derece başarılı olduğunu merak ediyorsanız Steam Spy tarafından yayınlanan Steam istatistiklerine bakmanız yeterlli. Hatırlanacağı üzere Valve da geçtiğimiz günlerde Steam'in 2016'da en çok kazanan oyunlarını listelemişti. Fakat bu listede net satış rakamları yer almıyordu. Valve, oyunları Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olarak kategorilendirmişti.

Her iki istatistik kaynağına da göz attığımızda 2016'nın ilk yarısında çıkış yapan Stardew Valley adlı bağımsız rol yapma oyununun senenin sonlarına doğru çıkış yapan Call of Duty: Infinite Warfare'den çok daha yüksek satış rakamları elde ettiği görülüyor. Aradaki zaman farkı göz önünde tutulduğunda eşit şartlar altında çıkmış iki oyunu karşılaştırmak çok mantıklı olmazdı; fakat Call of Duty: Infinite Warfare'in devasa bir reklam bütçesine sahip olduğu ve "Call of Duty" markasını taşıdığı dikkate alınırsa Stardew Valley'in normal şartlar altında bu oyuna dişli bir rakip olamayacağı söylenebilir.

Valve, Stardew Valley'i Altın kategorisine yerleştirirken Call of Duty: Infinite Warfare'i 2 kategori altta yer alan Bronz kategorisine yerleştiriyor. Bu durum, Call of Duty serisinde köklü bir değişimin zamanının geldiğini göstermekte. Bir süre önce yeni Call of Duty oyununu geliştirecek olan Sledgehammer Games, bu oyunda geçmişe döneceklerinin sinyalini vermişti:

