?     Geri Bildirim
Çekiliş
TamindirHaberOyunStardew Valley, Son Call Of Duty'den Daha Çok Kazandırdı

Stardew Valley, Son Call of Duty'den Daha Çok Kazandırdı

Stardew Valley, Son Call of Duty'den Daha Çok Kazandırdı

Eğer son Call of Duty oyunu olan Call of Duty: Infinite Warfare'in ne derece başarılı olduğunu merak ediyorsanız Steam Spy tarafından yayınlanan Steam istatistiklerine bakmanız yeterlli. Hatırlanacağı üzere Valve da geçtiğimiz günlerde Steam'in 2016'da en çok kazanan oyunlarını listelemişti. Fakat bu listede net satış rakamları yer almıyordu. Valve, oyunları Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olarak kategorilendirmişti.

Her iki istatistik kaynağına da göz attığımızda 2016'nın ilk yarısında çıkış yapan Stardew Valley adlı bağımsız rol yapma oyununun senenin sonlarına doğru çıkış yapan Call of Duty: Infinite Warfare'den çok daha yüksek satış rakamları elde ettiği görülüyor. Aradaki zaman farkı göz önünde tutulduğunda eşit şartlar altında çıkmış iki oyunu karşılaştırmak çok mantıklı olmazdı; fakat Call of Duty: Infinite Warfare'in devasa bir reklam bütçesine sahip olduğu ve "Call of Duty" markasını taşıdığı dikkate alınırsa Stardew Valley'in normal şartlar altında bu oyuna dişli bir rakip olamayacağı söylenebilir.

Valve, Stardew Valley'i Altın kategorisine yerleştirirken Call of Duty: Infinite Warfare'i 2 kategori altta yer alan Bronz kategorisine yerleştiriyor. Bu durum, Call of Duty serisinde köklü bir değişimin zamanının geldiğini göstermekte. Bir süre önce yeni Call of Duty oyununu geliştirecek olan Sledgehammer Games, bu oyunda geçmişe döneceklerinin sinyalini vermişti:

Yeni Call of Duty Oyunu Geçmişe Gidebilir!

İndir
Stardew Valley
Stardew Valley Rol Yapma Oyunu

İndir
Call of Duty: Infinite Warfare
Call of Duty: Infinite Warfare FPS Oyunu

Call Of Duty: Infinite Warfare İncelemesi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 09.01.2017

Stardew Valley, Son Call of Duty'den Daha Çok Kazandırdı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

2017 Yılında Türkiye’den GSM Şebeke Manzaraları 2017 Yılında Türkiye’den GSM Şebeke Manzaraları 3 büyük GSM operatörü olmasına rağmen 2017 yılında hala Türkiye’de birçok köy, ya kapsama alanının dışında ya da olumsuz hava koşulları…
Türkiye Çipli Kimlik Talebinde Rekora Koşuyor Türkiye Çipli Kimlik Talebinde Rekora Koşuyorİlk başvuruların Kırıkkale’den başladığı 14 Mart 2016 tarihinden bu yana Türkiye’de 526 bin kişi Çipli Kimlik için başvuruda bulundu.… UNICEF Türkiye'nin Sosyal Mesajını Türk Kullanıcılar Anlayamadı UNICEF Türkiye'nin Sosyal Mesajını Türk Kullanıcılar AnlayamadıUNICEF, çocuk evliliklerinin engellenmesi ve kız çocuklarının eğitime devam etmesi için çalışmalarına devam ediyor. Çocuklar 18 yaşından…
Samsung’dan Su Geçirmez Hoparlör ve Portatif Yazıcı Geldi Samsung Galaxy S8'in Hedefi 60 Milyon Satış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten