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Steam 10 Ülkeye Daha Vergi Uygulayacak

valve steam vergi

Valve, Steam kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile bir süre önce Avustralya'da uygulanmaya başlayan vergi politikasının on farklı ülkede daha devreye gireceğini söyledi ve bu vergi oranlarını açıkladı. 

Bu haftanın başında Avustralya'da uygulanmaya başlayan vergi uygulamasıyla birlikte, oyunların satın alma fiyatlarının üzerinde Mal ve Hizmet Vergisi eklenmişti. Gönderilen e-posta ile aynı vergilendirme uygulamasının Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, İzlanda, Güney Afrika ve Hindistan için de geçerli olacağı ortaya çıktı. Valve'ın Steam geliştiricilerine gönderdiği e-posta ile satın alma fiyatlarına vergi eklenecek ülkeler ise şöyle oldu:

Mart:

  • İsviçre %8
  • Japonya %8
  • Güney Kore
  • Güney Afrika
  • Yeni Zelanda
  • Hindistan
  • İzlanda %24

Nisan:

  • Sırbistan %20

Mayıs:

  • Tayvan %5

Temmuz:

  • Avustralya

Yeni gelen vergilerin de direkt olarak Steam'in satın alma sayfasında görüleceği ve oyuncuların daha oyunları satın almadan vergilendirmiş fiyatları göreceklerinin de altı çizildi. Bir süre önce Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan soruşturma ile Valve, oyunlara bölge kilidi koyarak, yakın ülkelerde farklı fiyatlandırma yapması ve rekabet kurallarını delmesi sebebiyle suçlanmıştı. Buna ek olarak Valve'ın Steam üzerinde KDV gibi kimi vergileri yansıtmadığı da belirtilmişti. Bu kararın ardından çeşitli ülkelerde bu vergileri oyun fiyatlarına yansıtmaya başlayacağını açıklayan Valve ilk adımı da atmış oldu. Bu on ülkeyle birlikte 2017-2018 yılları arasında birçok başka ülkeye daha vergi arttırımı yapılacağı da daha önce açıklanmıştı. 

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Yazar: - 26.02.2017

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