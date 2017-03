Steam Haftasonu Fırsatını Kaçırmayın! Far Cry Serisi Yüzde 65 İndirimli

Uygun fiyatlara muhteşem bir seriye sahip olmak isteyenlere güzel bir haberimiz var. Steam Haftasonu İndirimi kapsamında, Far Cry oyunlarında yüzde 65'e varan indirimler sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın!

Bilindiği üzere Steam platformunun kurucusu Valve, indirim yapacağı tarihleri önceden duyurmuyor. Belirli aralıklarla gerçekleştirdiği indirimler, genellikle oldukça uygun fiyatlı oluyor ve oyuncular istedikleri oyunları cüzdanlarından çok para çıkmadan alabiliyorlar. Bu haftasonu indirimi de Steam'in oyunculara bir armağanı olmuş diyebilirim. Nitekim oyuncuların çok sevdiği bir oyun olan Far Cry serisi, paket halinde oldukça güzel fiyatlara şuanda satın alınabilir durumda.

İndirimden kısaca bahsedecek olursak, öncelikle "FarCry Bundle" adını taşıyan ve 5 oyun içeren paket bulunuyor. Bu pakette Far Cry Primal, Far Cry 4, Far Cry 3, Far Cry 2: Fortune's Edition, ve Far Cry bulunuyor. Bu paket için yüzde 59 indirim uygulanmış ve toplam değeri 305 TL olan oyunlar, 125.72 TL'den alınabiliyor.

Eğer oyunları tek tek almak isterseniz, Far Cry Primal yüzde 50 indirimli 65 TL, Far Cry 4 yüzde 50 indirimli 45 TL, Far Cry 3 yüzde 65 indirimli 16 TL, Far Cry 2: Fortune's Edition yüzde 66 indirimli 6.80 TL ve Far Cry yüzde 66 indirimli 6.80 TL'ye satılıyor.

Satın almak isterseniz Steam Far Cry Franchise sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

