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Steam Kış İndirimleri Başladı

Steam kış indirimleri 2016

Yine cüzdanlarımızdan onlarca lira almaya gelen Steam Kış İndirimleri başladı. Birçok farklı kategoride, yüzlerce oyunun indirime girdiği bu hafta boyunca, belki de uzun süredir oynamak istediğiniz oyunları satın alabileceksiniz.

PayPal'in yanlışlıkla Twitter adresi üzerinden başlama tarihini sızdırdığı Steam Kış İndirimleri, o paylaşımda bahsi geçtiği şekilde 22 Aralık yani bugün itibariyle başladı. 2 Ocak tarihine kadar sürecek olan indirim dönemi boyunca her gün eski yeni fark etmeksizin yüzlerce oyun indirime girecek. 

Steam bu sefer indirime giren bütün oyunları listemek yerine, kullanıcıların daha önce ziyaret ettiği ya da satın aldığı oyunlara göre "kişisel" listeler sunuyor. Yani herkes, Steam'in ana sayfasına girdiğinde, farklı oyunları indirime girmiş olarak görebilir. Bunun için daha önceden istek listenize eklediğiniz oyunlar varsa, sürekli olarak kontrol etmeniz de yarar var. İlk gün itibariyle indirime giren oyunlar hemen aşağıdaki gibi olurken, listenin altında yer alan indirme bağlantılarına tıklayarak, oyunların indirim sayfalarına da direkt olarak ulaşabilirsiniz.

Steam Kış İndirimleri İlk Gün

1- Doom Serisi - %60 İndirim

2- Civilization Serisi - %20-50 İndirim

3- PayDay 2 - 7,75TL

4- The Division - 89,50TL

5- Project CARS - 14,85TL

6- Bastion - 4,85TL

7- Portal - 3,60TL

8- Farming Simulator - 85TL

9- Just Cause Serisi - %75 İndirim

10- Euro Truck Simulator 2 - 9-75TL

İndir1.37 GB
Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Tır Simülasyon Oyunu

İndir
DOOM
DOOM Yeni Nesil FPS Oyunu

İndir
Civilization VI
Civilization VI Sıra Tabanlı Strateji Oyunu

İndir
PAYDAY 2
PAYDAY 2 FPS Oyunu

İndir
Tom Clancy’s The Division
Tom Clancy’s The Division TPS Aksiyon Oyunu

İndir
Project CARS - Pagani Edition
Project CARS - Pagani Edition Ücretsiz Yarış Oyunu

İndir
Farming Simulator 17
Farming Simulator 17 Gerçekçi Çiftlik Simülatörü

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Steam Ödülleri'nin Adayları Belli Oldu!

Steam Kış İndirimleri Tarihi Belli Oldu!

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Yazar: - 22.12.2016

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