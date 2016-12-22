Yine cüzdanlarımızdan onlarca lira almaya gelen Steam Kış İndirimleri başladı. Birçok farklı kategoride, yüzlerce oyunun indirime girdiği bu hafta boyunca, belki de uzun süredir oynamak istediğiniz oyunları satın alabileceksiniz.

PayPal'in yanlışlıkla Twitter adresi üzerinden başlama tarihini sızdırdığı Steam Kış İndirimleri, o paylaşımda bahsi geçtiği şekilde 22 Aralık yani bugün itibariyle başladı. 2 Ocak tarihine kadar sürecek olan indirim dönemi boyunca her gün eski yeni fark etmeksizin yüzlerce oyun indirime girecek.

Steam bu sefer indirime giren bütün oyunları listemek yerine, kullanıcıların daha önce ziyaret ettiği ya da satın aldığı oyunlara göre "kişisel" listeler sunuyor. Yani herkes, Steam'in ana sayfasına girdiğinde, farklı oyunları indirime girmiş olarak görebilir. Bunun için daha önceden istek listenize eklediğiniz oyunlar varsa, sürekli olarak kontrol etmeniz de yarar var. İlk gün itibariyle indirime giren oyunlar hemen aşağıdaki gibi olurken, listenin altında yer alan indirme bağlantılarına tıklayarak, oyunların indirim sayfalarına da direkt olarak ulaşabilirsiniz.

Steam Kış İndirimleri İlk Gün

1- Doom Serisi - %60 İndirim

2- Civilization Serisi - %20-50 İndirim

3- PayDay 2 - 7,75TL

4- The Division - 89,50TL

5- Project CARS - 14,85TL

6- Bastion - 4,85TL

7- Portal - 3,60TL

8- Farming Simulator - 85TL

9- Just Cause Serisi - %75 İndirim

10- Euro Truck Simulator 2 - 9-75TL

İndir DOOM Yeni Nesil FPS Oyunu

İndir Civilization VI Sıra Tabanlı Strateji Oyunu

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