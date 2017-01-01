Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu

Steam'in kış indirimleri ile başlayan yeni etkinliği ile birbirinden ilginç on iki farklı kategoride en iyi oyunlar belirlenmeye çalışmıştı. Kullanıcıların önerdiği oyunlar arasından en çok oyu alanlar bugün açıklandı.

"Dostum, vay canınaaa!", "BUM BUM" gibi başlıklar altında oyuncular bugüne kadar çıkmış oyunlar arasından istediklerini seçebildiler. Hatta Valve'a akıllarına gelen komik bir kategoriyi bile önerdiler. İşte bu sürecin ardından belirlenen en iyi oyunlar şöyle oldu:

“Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam” – Portal 2

“Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum” – Euro Truck Simulator 2

“Zamanın Eskitemediği” – Skyrim

“Sadece 5 Dakika Daha” – Counter-Strike: Global Offensive

“Dostum, vay canınaaaaa!” – GTA V

“Oyun İçinde Oyun” – GTA V

“Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı” – The Walking Dead

“Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı” – Goat Simulator

“BUM BUM” – DOOM

“Sevgi/Nefret İlişkisi” – Dark Souls III

“Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın” – Euro Truck Simulator 2

“Arkadaşlarla Daha Zevkli” – Left 4 Dead 2

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