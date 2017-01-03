Steam, Oyuncuların Favorisi Olan Ekran Kartını ve İşlemciyi Listeledi

Dünya üzerindeki en popüler oyun platformu olan Steam geçtiğimiz Aralık ayına ait Steam Donanım ve Yazılım Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Steam'in en çok oyun sayısına sahip oyun platformu olmasına bağlı olarak kullanıcı sayısı da diğer oyun platformlarına göre yüksek. Buna dayanarak Steam'i oyuncular hakkındaki istatistikler konusunda oldukça geçerli bilgiler sağlayan bir kaynak olarak değerlendirebiliriz.

Steam'in yayınladığı Aralık ayı Steam Donanım ve Yazılım Anketi sonuçları bize oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartı modellerini ve işlemcileri gösteriyor. Sonuçlarda yer alan bilgilere göre ankete katılan Steam kullanıcılarının %58.84'lük bölümü nVidia ekran kartlarını tercih ediyor. ATI ve AMD ekran kartı kullanan kullanıcıların payı ise %23.28'de kalmakta. Intel'in dahili grafik çiplerini tercih eden kullanıcıların payı .41. Diğer grafik çiplerinin kullanan kullanıcılar %0.47'lik bir paya sahipler.

Ekran kartı kullanım istatistiklerinin detaylarına inildiğinde hangi model ekran kartının en çok tercih edilen ekran kartı olduğunu görebiliyoruz. Bu bilgilere göre nVidia GTX 970 şu an dünya çapında Steam kullanıcılarının favorisi olan ekran kartı:

Steam kullanıcılarının %4.80'lik bölümü GTX 970'i kullanıyor. Fakat bu oran geçtiğimiz aylarla karşılaştırıldığında giderek düşüyor; çünkü nVidia yeni 1000 serisi ekran kartlarını piyasaya sürdü. Bu seriden GTX 1060 hem fiyatı hem de performansı ile GTX 970'in yerini kolayca alabilecek bir ekran kartı. AMD ekran kartları listeye ancak 19. sıradan giriş yapabiliyor. AMD Radeon HD 7900 serisi ekran kartları 19. sırada yer alıyor. AMD ekran kartlarının bu derece düşük bir kullanım payına sahip olması düşündürücü bir durum.

İşlemcilere baktığımızda ise Intel işlemcilerin Steam kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen işlemciler olduğu görülüyor. Dünya çapındaki Steam kullanıcılarının %78.65'lik bölümü Intel işlemcileri tercih ediyor. AMD işlemcileri tercih eden kullanıcıların payı ise sadece %21.35.

Steam Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarının tümüne bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz:

http://store.steampowered.com/hwsurvey/

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