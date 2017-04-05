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Steam Sadece Kaliteli Oyunlar Satmak İçin Kolları Sıvadı

Steam Sadece Kaliteli Oyunlar Satmak İçin Kolları Sıvadı

Gittikçe büyüyen Steam dijital oyun satış platformu, artık yeni ve kaliteli oyunları, ortalama ve birbirine benzeyen oyunlardan ayıracak çözümler üretmeye odaklanıyor.

Topluluk odaklı GreenLight platformunu Steam Direct Service olarak değiştirme yoluna gidecek olan dev mağaza, bu yenilenmeyle sahte oyunlar okyanuslarında boğulmak istemiyor. Ancak bu ve benzeri değişiklikler de Valve'ı bu sıkıntılardan tam olarak arındırmıyor. Bu sıkıntıyla baş edebilmek için Vale yeni bir platform daha kurmayı hedefliyor. "Steam Kaşifleri" adı verilen bu takım (Steam Explorers) dev oyun okyanusuna dalarak, keşfedilmemiş oyunları bulacak ve bunları işaretleyerek üst sıralarda görünmelerine yardımcı olacaklar. Steam kaşifleri adı verilecek olan küratörler çok yakında Steam içerisindeki kategoriler için "En İyi 10" listeleri oluşturabilecek ve kendi oyun içi görüntülerini ya da videolarla bu listeleri destekleyebilecekler.  Daha sonra Steam kaşifleri oyunlar için yapmış oldukları bu listelerin oyun satışlarını nasıl etkilediğini de analiz ederek rapor tutacaklar.

Kaşifler programı henüz kağıt üzerinde planlanan bir durumdan ibaret, Valve henüz düğmeye basmış değil. Oldukça detaylı bir plan olan Steam Kaşifleri ile ilgili tüm program netleşince hayata geçirileceği düşünülüyor.

İndir10.9 MB
Steam iOS
Steam iOS iPhone ve iPad için Steam Uygulaması

İndir685 KB
Steam Android
Steam Android Android İçin Online Oyun Platformu

İndir1.41 MB
Steam
Steam Online Oyun Platformu

Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yerli Oyun Korku Hastanesi Steam'de Yayınlandı

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Yazar: - 05.04.2017

Steam Sadece Kaliteli Oyunlar Satmak İçin Kolları Sıvadı İçin Yorum Yaz

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