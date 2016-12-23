Steam Sunucuları Çöktü! (Güncellendi)

Dünyanın en büyük online oyun platformu Steam zor anlar yaşıyor. Her gün milyonlarca oyuncunun bağlandığı Steam, Türkiye saati ile 18.00 sularından bu yana kullanılamıyor.

2003 yılından bu yana hizmet veren dijital oyun dağıtım platfomu Steam, bünyesinde barındırdığı binlerce oyunla birlikte milyonlarca oyuncuya hizmet veriyor. Orijinal olarak oyunlar satın alabildiğiniz ve varsa oyunların çok oyunculu modlarını deneyimlediğiniz bu oyun platformu, birkaç saattir zor anlar yaşıyor. Bugün Türkiye saati ile 18.00 sularında Steam'e bağlanmak isteyenlerin gördüğü şekilde, platform sunucularının çökmesi sebebiyle hizmet veremiyor.

Dün itibarıyla başlayan kış indirimleri sebebiyle oluşan yoğunluğu kaldıramadığı söylenen Steam sunucularına, halihazırda ulaşılamıyor. Valve'dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmezken, yakın zaman sonra problemin çözülmesi ve Steam'in tekrar aktif hale gelmesi bekleniyor.

(Güncelleme)

23 Aralık Cuma saat 22:00 itibarıyla Steam sunucularına tekrar ulaşılabiliyor. Tüm oyunculara şimdiden iyi oyunlar dileriz :)

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