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Steam'de Bu Hafta Sonu Dying Light Oyunları İndirimde!

Steam'de Bu Hafta Sonu Dying Light Oyunları İndirimde!

Eğer daha önceden FPS türündeki açık dünya tabanlı zombi oyunu serisi Dying Light'ı oynamadıysanız size güzel bir haberimiz var. Bu haftaki Steam Hafta Sonu Fırsatı kampanyasında Dying Light oyunları indirimde. 2015 yılında çıkış yapan ilk Dying Light oyunu çıktığı dönemde bir hayli iyi yorumlar almıştı. Türkiye'de geçen kurgusal bir hikayeye sahip olan oyunda bir ajanın yerine geçiyor, Şanlıurfa üzerinde zombilerle ve eşkiyalarla savaşıyorduk. Oyun Türkiye'de geçiyor olsa da harita, kişiler ve senaryo tamamen kurgusaldı. Yani oyunun geçrek ile ilgisi yoktu.

Dying Light, çıktığı dönem için bir hayli kaliteli grafiklere sahipti, halen de oyunun grafikleri oldukça kaliteli olarak değerlendirilebilir. Hatırlanacağı üzere 2016'nın Şubat ayında ilk Dying Light oyununun üzerine bir de Dying Light: The Following adlı genişleme paketi yayınlanmıştı. Bu genişleme paketiyle oyuna yeni bir harita eklenmiş, araçlarla bu harita üzerinde dolaşabilmemize imkan sağlanmıştı.

Dying Light oyunları size aynı anda onlarca zombiyle savaşma imkanı sunmasının yanısıra oyunda gece olduğunda daha fazla heyecan ve korku duygusu da yaşatıyor. Steam'de yapılan kanpanyada ilk Dying Light oyununun ve Dying Light: The Following genişleme paketinin birlikte yer aldığı Dying Light: The Following - Enhanced Edition paketinde yüzde 60'lık bir indirim yapılıyor ve bu paket 39.60 TL fiyat etiketiyle oyunculara sunuluyor. Bu iki oyunun sunduğu uzun oyun süresi düşünülürse paket fiyatını fazlasıyla hak etmekte.

Dying Light: The Following - Enhanced Edition'ı satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir
Dying Light: The Following - Enhanced Edition
Dying Light: The Following - Enhanced Edition Açık Dünya Tabanlı FPS Oyunu

Eğer ilk Dying Light oyununa sahipseniz ve sadece Dying Light: The Following genişleme paketini 15.60 TL gibi uygun bir fiyatla satın almak isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir
Dying Light: The Following
Dying Light: The Following Dying Light Genişleme Paketi

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Mart Son Hafta)

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Yazar: - 31.03.2017

Steam'de Bu Hafta Sonu Dying Light Oyunları İndirimde! İçin Yorum Yaz

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