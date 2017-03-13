Steam'de Parayı Bastırmayan Oyun İnceleyemeyecek

Kullanıcıların ve yapımcıların isteklerine göre değişiklikler yapmaya devam eden Valve, yaptığı açıklama ile Steam platformunda para ödeyerek alınmayan oyunlara inceleme yazmanın artık mümkün olmayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz eylül ayında Steam kullanıcılarının oyunlara verdiği inceleme puanlarının nasıl hesaplanacağına dair küçük bir değişiklik yapan Valve, yapılan incelemeleri çeşitli maddelere göre listeleme özelliğini getirmişti. Bu listeleme seçenekleri arasında "Satın Alınan" başlığı da bulunuyordu. Yaptığı bu küçük değişikliği bütüm yorumlara uyarlamak isteyen şirket, artık oyunu para vermeden edinenlerin inceleme yazamayacağını belirtti.

Yapılan değişiklikle bugünden itibaren size bir arkadaşınız tarafından hediye olarak gönderilen ya da Steam'in haftasonu etkinliklerinden ücretsiz olarak edindiğiniz oyunlara dair inceleme yazıları yazamayacak ve oyunun ortalama puanını etkileyemeyeceksiniz.

Bu değişikliğin arkasındaki mantık ise bir hayli ilginç. Valve, oyuna para ödeyenlerin bir tür "yatırım" yaptıklarına inandıkları ve bu sebeple oyunlara dair daha dürüst ve içten yorumlar yazdıklarını iddia ediyor. Birçok oyuncu böyle bir mantığa itiraz etse de Valve artık bu sistemi kullanmaya başladı...

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