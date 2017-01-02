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Steam'in En Çok Kazandıran Oyunları Belli Oldu!

Steam logo

Steam günün ilk saatlerinde "en iyi oyunlar" oylamasının sonuçlarını yayınlamıştı. Ardından ilerleyen saatlerde yaptığı bir başka açıklama ile 2016'nın en çok gelir kazanan oyunları listesini bizlerle paylaştı.

2002 yılında yayın hayatına başlayan Steam, ilk günlerinde kimsenin şans vermediği bir platformdu. Fakat dijital oyun satın alma işine alışan bilgisayar oyuncuları, Steam ile birlikte bilgisayar oyunculuğunu da kurtarmayı bilmişlerdi. O günden bu yana her gün biraz daha büyüyen platform, günümüzde 130 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ev sahipliği yaparken, anlık olarak 10 milyondan fazla kişiyi destekleyecek duruma geldi. 

Böylesine büyük bir kitlenin tercihleri de hem oyun yapımcıları hem de oyuncular tarafındna haliyle merak ediliyor. Yapılan açıklama da üç farklı kategoride, bu yılın en çok satılan oyunlarını da bizlere gösteriyor. Bu oyunlar da sırasıyla şöyle:

1- Platin Oyunlar

steam platin oyunlar

2- Altın Oyunlar

steam altın oyunlar

3- Gümüş Oyunlar

steam gümüş oyunlar

Bu üç listenin yanı sıra bir de bronz listesi hazırlayan Steam, böylece bize yılın en çok gelir getiren 100 oyununu listelemiş oldu. Bütün bir listeye Top 100 başlığı altından ulaşabileceğiniz gibi direkt olarak Steam uygulamasının ana sayfasından da görebilirsiniz.

Listede tahmin edilebilir onlarca oyunun olmasının yanı sıra 2013'te piyasaya sürülen GTA 5'in hala ikinci sırada kendisine yer bulmuş olması gerçekten muazzam. Çok sevilmese de No Man's Sky'ın PC versiyonun Steam üzerinde oldukça satıldığını görmek mümkün.

İndir685 KB
Steam Android
Steam Android Android İçin Online Oyun Platformu

İndir10.9 MB
Steam iOS
Steam iOS iPhone ve iPad için Steam Uygulaması

Steam Sunucuları Çöktü! (Güncellendi)

Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Yazar: - 02.01.2017

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