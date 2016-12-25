SteelSeries Engine, SteelSeries marka mouse, klavye ve kulaklık sahibiyseniz cihazlarınız için ince ayar yapmaktan yazılım güncellemelerini almaya, makro ayarlamaktan ışık düzeyini ayarlamaya birçok işi tek bir noktadan yapmanızı sağlıyor. Fazlasıyla detaylı bir yardımcı program olduğunu söyleyebilirim.

SteelSeries ürünlerini tercih eden bir oyuncu olarak cihazlarınızın tüm özelliklerini kullanmak istiyorsanız SteelSeries Engine 3 programını kesinlikle indirmelisiniz. Gerek fare gerek klavye gerekse de oyuncu kulaklığınız için istemediğiniz kadar özelleştirme seçeneği sunan programın karışık bir kullanıcı arayüzü sunduğunu ve Türkçe dil desteği olmadığından kullanımının biraz zor olduğunu söylemek gerek.

Düşük CPU tüketimiyle bilgisayarın performansını etkilemeden arka planda sessizce çalışmasını sürdüren SteelSeries Engine, tüm cihazlarınızı tek bir yerden yönetme imkanı tanıyor. Farenizin tuşlarının fonksiyonundan dpi ayarlamaya, klavyenizin ışıklandırmasından her oyun için ayrı tuş ayarlaması yapmaya, kulaklığınızın equalizer ayarını yapmaktan arka plan gürültü seviyesini ayarlamaya, tüm cihazlarınız için yazılım güncellemelerini tek tıkla indirmekten kütüphanenizden sevdiğiniz oyunlar için yaptığınız klavye ve fare ayarlarına hızlıca ulaşıp düzenlemeye hemen her şeyi program üzerinden yapabiliyorsunuz.