Stellar Phoenix Windows Data Recovery kullanıcılara silinen dosyaları geri getirme ve silinen fotoğrafları geri getirme gibi konularda yardımcı olan bir dosya kurtarma programı.

Stellar Phoenix Windows Data Recovery ücretsiz gibi görünse de aslında deneme sürümü olarak hazırlanmış bir program. Stellar Phoenix Windows Data Recovery ile 1 GB'a kadar dosya kurtarabilirsiniz. Eğer fotoğraflar gibi küçük dosya boyutuna sahip dosyaları kurtarmaya çalışıyorsanız Stellar Phoenix Windows Data Recovery ihtiyacınızı karşılayabilir.

Stellar Phoenix Windows Data Recovery farklı kurtarma seçeneklerine sahip. Programın Drive Recovery seçeneklerini kullanarak hızlı bir şekilde sabit disklerinizi veya harici disklerinizi tarayarak silinmiş dosyaları listeleyebilir, sadece klasörlerden silinmiş dosyaları tarayabilir ya da formatlanmış bölümlerden dosya kurtarmak için derin tarama yapabilirsiniz.

Stellar Phoenix Windows Data Recovery dosya kurtarma özelliğinin yanısıra kayıp veya silinmiş sabit disk bölümlerini de arayıp geri getirebiliyor. Programın sunduğu diğer kullanışlı araçlar ise disk klonlama ve disk imajı yaratma. Bu özellikler sayesinde sabit diskinizin mevcut halini kopyalayabilir ve işletim sisteminiz arızalandığında bilgisayarınızı eski haline geri döndürebiliyorsunuz.