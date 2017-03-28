Stellar Wanderer
Yıldızların arasında ilerliyor ve eşsiz uzay savaşları yapıyoruz
Stellar Wanderer, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir uzay savaşı olarak karşımıza çıkıyor. Evrenin derinliklerine doğru ilerlediğimiz oyunda sınırsız savaş yapabiliyorsunuz.
Açık dünya uzay savaşları gerçekleştirilmesin imkan sağlayan bir simülasyon oyunu olan Stellar Wanderer, evrenin tüm noktalarına seyehat edebileceğiniz bir oyundur. 10 saatten fazla oyun deneyimi sunan Stellar Wanderer, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyundur. Yeteneklerinizi ve becerilerinizi sınadığınız oyunda galaksi korsanlarıyla mücadele ediyorsunuz. Farklı uzay gemileri kullanabiliyor ve geminizi geliştirerek daha güçlü bir hale de gelebiliyorsunuz. Sürükleyici bir atmosfere sahip olan Stellar Wanderer, uzay düşkünlerinin telefonlarında mutlaka olması gereken bir oyundur. Eşsiz atmosferi, farklı gezegenleri ve kolay oynanışıyla dikkat çeken Stellar Wanderer oyununu mutlaka denemelisiniz.
Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz Stellar Wanderer oyununda dikkatli olmalı ve uzay korsanlarını ortadan kaldırmalısınız. Can sıkıntınızı söküp alabilecek bir oyun olan Stellar Wanderer'i sakın kaçırmayın.
Stellar Wanderer oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.2 ve üzeri
- Üretici:
- Crescent Moon Games
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