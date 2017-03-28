Stellar Wanderer, uzay korsanlarıyla mücadele etmeye çalıştığınız zevkli bir uzay savaşı olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz mücadelelerin yer aldığı oyunda stratejik savaşlar gerçekleştiriyorsunuz.

Kolay oynanışa sahip bir uzay oyunu olarak karşımıza çıkan Stellar Wanderer, evrenin derinliklerine doğru indiğiniz bir savaş oyunudur. Açık dünyaya karşı oynanan oyunda farklı uzay gemileri kullanabiliyor ve geminizi geliştirebiliyorsunuz. Yeteneklerinizi ve becerilerizi ortaya koyduğunuz oyunda galaksi korsanlarıyla mücadele ediyorsunuz. Sürükleyici bir kurguda geçen oyunda aksiyona ve maceraya doyduğunuz oyunda boş zamanlarınızı da değerlendirebiliyorsunuz. Uzayı sevenlerin mutlaka telefonlarında olması gereken bir oyun olan Stellar Wanderer'i mutlaka denemelisiniz. Eşsiz atmosferi, farklı gezegenleri ve kolay oynanışıyla dikkat çeken Stellar Wanderer sizleri bekliyor.

Boş zamanlarınızı zevkli bir şekilde geçirmenize yardımcı olabilecek Stellar Wanderer'da dikkatli olmanız gerekiyor. Can sıkıntısı yaşıyorsanız Stellar Wanderer oyununu mutlaka denemelisiniz. 10 saatten fazla oyun deneyimi sunan Stellar Wanderer sizleri bekliyor.

Stellar Wanderer oyununu iOS cihazlarınıza 17,99 TL karşılığında indirebilirsiniz.