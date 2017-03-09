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Stephan Hawking Yine Korkuttu Ama Hiç de Haksız Sayılmaz

Stephen Hawking Yine Korkuttu Ama Hiç de Haksız Sayılmaz

Stephen Hawking, teknolojik olarak ne kadar ilerlersek ilerleyelim, saldırganlık içgüdümüz nedeniyle gelişmiş teknolojileri birer silaha dönüştürüp, uygarlığın sonunu getirebileceğimizi söyledi.

Stephen Hawking, hep var olan ve daha önce atom silahlarıyla tecrübe ettiğimiz bu güdüyü kontrol altına alabilmek adına bir "dünya hükümeti" kurulmasını öneriyor. Aslında "dünya federasyonu" fikri Hawking'e ait bir oluşum değil. Bundan yıllar önce farklı bilim kurgu film ve romanlarında bile bu tür bir yapıdan hep bahsediliyor. Özellikle Uzay Yolu dizilerinde "yıldız federasyonu" fikri, bu yapının çok daha geniş bir oluşumuydu.

Stephen Hawking bu konuya nereden mi geldi? Anlatalım; Hawking, 20 yıl içinde Güneş sistemine en yakın sistem olan Alfa Centauri’ye gözcü göndermek için geliştirilen Starshot projesi hakkında The Times gazetesine konuştu. Hawking DNA'mıza işlenmiş olan en önemli kodun "hayatta kalmak" olduğunu söyleyerek, bu dürtünün bir gün başımıza çok fena işler açacağını savundu. Ünlü astrofizikçi, Darwinci evrim gereği, genlerimizle ilişkili olan bu iç güdünün, nükleer ya da biyolojik savaş yoluyla insanlığı yok etmesinin mümkün olduğunu söyleyerek, "Mantığımız ve aklımız yoluyla, bu içgüdümüzü kontrol etmemiz gerekiyor." dedi.

Bu mantıkla yola çıkarak 'bir tür dünya hükümeti' kurulmasını öneren Hawking, bundan da çok umutlu olmadığını çünkü iktidar ve güce sahip olan toplumlukları kısa sürede bir diktatörlüğe dönüşeceğinden korktuğunu da dile getirdi.  

Ancak ünlü astrofizikçi hala insanoğlunun bu kadar defosu olmasına rağmen umudunu yitirmediğini de sözlerine ekledi. 

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Yazar: - 09.03.2017

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