Stephen Hawking'in Sesi Olmak İçin Sıraya Girdiler

Yaptığı çalışmalar ile fizik bilimine yön veren İngiliz bilim adamı Stephen Hawking, yeni bir sese sahip olmak istediğini açıklamıştı. Bu açıklamasından sonra birçok ünlü isim seslendirme için sıraya girdi.

ALS MNH hastası olan Hawking, vücudundaki neredeyse hiçbir kası hareket ettiremiyor. Sadece sağ yanağında bulunan küçük bir kası kontrol edebilen bilim adamı, bu yolla bilgisayar klavyesinden istediklerini yazıyor. Bilgisayar da bu yazılanları sesli şekilde hoparlörlerinden yayınlıyor.

Hoparlörden çıkan sesi değiştirmek istediğini açıklayan Hawking, bu istediğinden sonra birçok ünlü isim bilim adamının yeni sesi olmak için sıraya girdi. Bill Gates, Liam Neeson ve Anna Kendrick, ünlü bilim insanının yeni sesi olmak istediklerini açıkladılar. Bu yönde bir başka istek de 2014 yapımı The Theory of Everything filminde Stephen Hawking'i canlandıran İngiliz aktör Eddie Redmayne'den geldi.

1985 yılından bu yana hayır işleri düzenleyen ve Red Nose Day (Kırmızı Burun Günü) etkinlikleri kapsamında her zaman farklı kampanyalara imza atan Comic Relief tarafından organize edilen bu etkinlik, büyük yardımların toplandığı bu özel güne dikkat çekmek için ortaya atıldı. Hemen aşağıda yer alan videodan ise Stephen Hawking'in sesi olmak isteyen ünlülerin ikna çabalarını da görebilirsiniz:

Bill Gates Her ReTweet İçin 10 Dolar Bağışlayacak

Stephen Hawking Uzaya Gidiyor