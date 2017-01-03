Stick Cricket Super League, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir kriket oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça eğlenceli bir kurgusu bulunan oyunda dünyanın her yerinden insanlarla yarışıyorsunuz.

Dünyanın popüler spor oyunları arasında yer alan kriket oyununu mobil cihazlarınıza getiren Stick Cricket Super League, zevkli zamanlar geçirmenizi sağlıyor. Maçların tüm heyecanını yaşayabileceğiniz Stick Cricket Super League oyununda dünyanın her bölgesinden oyuncularla mücadele ediyor ve ligde üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. 70 farklı güçlükte takıma sahip olan oyunda kendi oyuncunuzu yaratabiliyor ve istediğiniz gibi karakter oluşturabiliyorsunuz. Binlerce farklı kombinasyona sahip oyuncularla kriket oynuyor ve maçın heyecanına kendinizi kaptırabiliyorsunuz. Dünyanın en iyileriyle oynayabilmek için kendinizi en iyi şekilde geliştirmeli ve yenilmez olmalısınız. Gerçek bir kriket oyununda gerçekleşen herşeyi yapabileceğiniz Stick Cricket Super League sizleri bekliyor. Oyunda profilinizin gelişimini görüntüleyebiliyor ve eksik ya da güçlü yönlerinizi görebiliyorsunuz.

Stick Cricket Super League oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.