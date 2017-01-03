?     Geri Bildirim
Çekiliş
Stick Cricket Super League
TamindirMobilOyunlarSporStick Cricket Super League - Android Için Kriket Oyunu

Stick Cricket Super League

Stick Cricket Super League İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Stick Cricket Super League
Stick Cricket Super League
Stick Cricket Super League
Stick Cricket Super League
Stick Cricket Super League

Mobil cihazlarınızda kriket oyununun tüm heyecanını yaşayabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 12 dakika önce

Stick Cricket Super League, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir kriket oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça eğlenceli bir kurgusu bulunan oyunda dünyanın her yerinden insanlarla yarışıyorsunuz.

Dünyanın popüler spor oyunları arasında yer alan kriket oyununu mobil cihazlarınıza getiren Stick Cricket Super League, zevkli zamanlar geçirmenizi sağlıyor. Maçların tüm heyecanını yaşayabileceğiniz Stick Cricket Super League oyununda dünyanın her bölgesinden oyuncularla mücadele ediyor ve ligde üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. 70 farklı güçlükte takıma sahip olan oyunda kendi oyuncunuzu yaratabiliyor ve istediğiniz gibi karakter oluşturabiliyorsunuz. Binlerce farklı kombinasyona sahip oyuncularla kriket oynuyor ve maçın heyecanına kendinizi kaptırabiliyorsunuz. Dünyanın en iyileriyle oynayabilmek için kendinizi en iyi şekilde geliştirmeli ve yenilmez olmalısınız. Gerçek bir kriket oyununda gerçekleşen herşeyi yapabileceğiniz Stick Cricket Super League sizleri bekliyor. Oyunda profilinizin gelişimini görüntüleyebiliyor ve eksik ya da güçlü yönlerinizi görebiliyorsunuz.

Stick Cricket Super League oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Stick Cricket Super League için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Stick Sports Ltd
Stick Cricket Super League QR Kodu Okutarak İndir

Spor Popülerleri

  1. Dream League Soccer
    Dream League SoccerAndroid İçin Futbol Oyunu
  2. Dream League Soccer 2016
    Dream League Soccer 2016Android için Popüler Futbol Oyunu
  3. First Touch Soccer 2015
    First Touch Soccer 2015Android için Futbol Oyunu
  4. Champ Man 16
    Champ Man 16Android için Futbol Menajerlik Oyunu
  5. FIFA 15 Ultimate Team
    FIFA 15 Ultimate TeamAndroid için Futbol Oyunu