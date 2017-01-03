Stick Cricket Super League, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir kriket oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda kriket oyununun tüm heyecanını yaşayabiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Popüler spor oyunları arasında yer alan kriketi mobil cihazlara getiren bir oyun olan Stick Cricket Super League, eğlenceli kurgusu ve seyir zevki yüksek oyunuyla dikkatimizi çekiyor. Oyunda dünyanın çeşitli bölgelerinden oyuncularla mücadele ediyor ve ligde üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Zorlu rakiplerin ve takımların yer aldığı oyunda kontrol ettiğiniz karakteri de özelleştirebiliyor ve tamamen kendi zevkinize göre giyindirebiliyorsunuz. Binlerce farklı kombinasyona sahip olan karakterler yaratabilir ve oyuna eğlence katabilirsiniz. 70 farklı takım, binlerce kombinasyon ve zorlu görevler ile Stick Cricket Super League oyunu sizleri bekliyor. Oyunda dünyanın en iyileriyle de mücadele edebiliyorsunuz. Kriket oyununun tüm heyecanını yaşayabileceğiniz Stick Cricket Super League oyununu sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda profilinizin gelişimini de takip eebilir ve gelişim grafiklerinizi kontrol edebilirsiniz.

Stick Cricket Super League oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.