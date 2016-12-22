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Stickman Base Jumper 2
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Stickman Base Jumper 2

Stickman Base Jumper 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Stickman Base Jumper 2
Stickman Base Jumper 2
Stickman Base Jumper 2
Stickman Base Jumper 2
Stickman Base Jumper 2
Stickman Base Jumper 2

Stickman Base Jumper 2 ile çöp adamı hedefe zarar vermeden indirin!

Uğur Sağlam Son güncelleme 5 saat önce

Çöp adamlar hayatımızın her yerinde. Çöp adamların gücü de artık oldukça fazla. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Stickman Base Jumper 2 oyununda, güçlü bir çöp adam kendini ispatlamaya çalışıyor.

Stickman Base Jumper 2, sizin çöp adamla birlikte hareket ederek akrobatik hareketler yapmanızı amaçlayan bir aksiyon oyunudur. Oyun boyunca karakterinizi yüzlerce metre yükseklikten aşağı atıyor ve hedefe ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir şekilde söylediğimize bakmayın. Aksine, oyunda çöp adamı istenilen noktaya götürmek oldukça zor. Bu yüzden Stickman Base Jumper 2 oynarken oldukça dikkatli olmalısınız.

Stickman Base Jumper 2 oyununda çöp adam karakterinizin kaskı ve paraşütü bulunuyor. Bu paraşütü yere çok yaklaştığınız zamanlarda kullanmalısınız. Paraşüt yardımı ile hedef noktasına ulaşabilir ve karakterinizin görevini başarıyla tamamlayabilirsiniz. Stickman Base Jumper 2 oyununda her başarılı inişte puan kazanıyor ve yeni bölüme geçiyorsunuz. Çöp adam karakteriniz her yeni bölümde daha zorlu hedeflerle karşılaşıyor. Bu yüzden karakteriniz size muhtaç. Karakterinizi ancak siz yüzlerce metre yükseklikten yerdeki hedefe ulaştırabilirsiniz.

Hadi hemen sorumluluk alın ve Stickman Base Jumper 2 oyununu indirin. Çöp adam karakteriniz yüzlerce metre yüksellikte sizi bekliyor olacak.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Djinnworks GmbH
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