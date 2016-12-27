Stickman Base Jumper 2(iOS)
Dünyanın en yüksek binalarından atlayın.
Stickman Base Jumper 2, adrenalin tutkunu çöp adamları kontrol ettiğimiz paraşütle atlama oyunu. Dünyanın en yüksek binalarının tepesinden kendimizi bırakıp belirtilen noktalara paraşütle iniş yaptığımız oyun iOS platformuna ücretli çıkış yapmasıyla biraz üzse de oynanış tarafında kendine bağlamayı başarıyor.
Hem iPhone hem de iPad’de rahat ve de keyifli oynanış sunan Stickman Base Jumper 2 oyununda aralarında Eyfel Kulesi, Trump Tower, Empire State Binası’nın da bulunduğu dünyanın en ünlü yüksek binalarından kendimizi bırakıyoruz.
Tabii ki paraşütle de olsa atlarken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Öncelikle çöp adamı işaretli noktaya yürütmemiz gerekiyor. Gri renkli simgeye gelmemiz en iyi atlayışı yapabilmemiz açısından önemli. Bu noktadan hızımızı alarak kendimizi binanın tepe noktasından aşağı bırakıyoruz. Çizgilerle belirtilmiş düşme yerini çok önceden görüp paraşütü açtığımızda kusursuz atlayışı yapmış oluyoruz. Paraşütle yere sağ salim vardığımızda yükseklik ve hız gibi çeşitli faktörlere göre puanımız veriliyor.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Djinnworks GmbH
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