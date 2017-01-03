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Stickman Rope Jumper Hero
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Stickman Rope Jumper Hero

Stickman Rope Jumper Hero İndir Hemen İndir

25.51 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Stickman Rope Jumper Hero
Stickman Rope Jumper Hero
Stickman Rope Jumper Hero
Stickman Rope Jumper Hero
Stickman Rope Jumper Hero

Çöp adamınızı ipler yardımıyla platformda ilerletin ve asla yere düşürmeyin!

Uğur Sağlam Son güncelleme 4 dakika önce

Eğlence mekanlarında ve televizyonlarda izlemeye alışkın olduğumuz akrobasi hareketlerini çöp adam ile yapmaya ne dersiniz? Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Stickman Rope Jumper Hero oyunu ile birlikte, çöp adama bir ip kullandırarak akrobasi yaptırabilirsiniz.

Stickman Rope Jumper Hero oyununda bir tane çöp adam karakterine sahipsiniz. Oyundaki asıl göreviniz bu karakteri bir ip yardımı ile zıplatarak engellerden geçirmek ve en son noktaya götürmek. Diğer bir amacınız ise çılgınlar gibi eğlenmek. Oldukça renkli grafiklere ve insanın moralini düzelten bir müziğe sahip olan Stickman Rope Jumper Hero, sizin stresinizi ve yorgunluğunuzu hemen alacak.

Stickman Rope Jumper Hero oyununda el çabukluğuna ve büyük bir dikkate sahip olmalısınız. Çöp adam karakterinizi yolunda ilerletirken asla düşürmemeli veya engellere çarptırmamalısınız. Bu yüzden oyunu oynarken hareketleri iyice öğrenmeli ve engellerden nasıl geçebileceğinizi anlamaya çalışmalısınız. Yol boyunda karşınıza birbirinden farklı paralar çıkacak. Eğer bu paraları toplarsanız çöp adam karakteriniz size daha fazla puan kazandırabilir.

Hadi ne duruyorsunuz! Hemen şimdi Stickman Rope Jumper Hero oyununu indirin ve çılgınlar gibi eğlenmeye başlayın!

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Gaminatorix Free Games 2017
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