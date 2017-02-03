Stickman Surfer bir kere oynadıktan sonra bağımlılık yapabilen bir mobil çöp adam oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir sörf oyunu olan Stickman Surfer'da ünlü çöp adam kahramanımızın yeni maceralarına katılıyoruz. Kahramanımız bu oyunda deniz kenarındaki sessiz kulübesine taşınıyor ve vaktiniz sörf yaparak değerlendirmeye çalışıyor. Biz de onunla birlikte eğlenceye dahil oluyoruz.

Stickman Surfer'da sörf yaparken bir yandan dalgalarla boğuşuyor, diğer yandan da karşımıza çıkan kayalar gibi engellere takılmamaya çalışıyoruz. Ayrıca köpekbalığı gibi tehlikeler de bizi bekliyor. Kimi zaman rampalardan atlayarak akrobatik hareketler de yapabiliyoruz. Stickman Surfer'da tek eğlencemiz sörf yapmak da değil. Oyunda jipimize atlayarak araziye çıkabiliyor ve eğimli yollarda araç kullanma yeteneklerimizi konuşturabiliyoruz. Eğer biraz dinlenmek isterseniz sahildeki kulübenize geçerek müzik dinleyip rahatlayabilirsiniz. Jet ski kullanabilme imkanına da sahibiz.

Stickman Surfer, renkli 2 boyutlu grafiklere sahip. Oyun oldukça akıcı bir şekilde çalışıp oynanabiliyor. Kontroller ise çok karışık değil.