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Stickman Surfer
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Stickman Surfer

(Android)
Stickman Surfer İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Stickman Surfer
Stickman Surfer
Stickman Surfer
Stickman Surfer
Stickman Surfer
Stickman Surfer

Stickman Surfer'da sörf yapıyor, jip kullanıyor ve akrobatik hareketler yapıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Stickman Surfer bir kere oynadıktan sonra bağımlılık yapabilen bir mobil çöp adam oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir sörf oyunu olan Stickman Surfer'da ünlü çöp adam kahramanımızın yeni maceralarına katılıyoruz. Kahramanımız bu oyunda deniz kenarındaki sessiz kulübesine taşınıyor ve vaktiniz sörf yaparak değerlendirmeye çalışıyor. Biz de onunla birlikte eğlenceye dahil oluyoruz.

Stickman Surfer'da sörf yaparken bir yandan dalgalarla boğuşuyor, diğer yandan da karşımıza çıkan kayalar gibi engellere takılmamaya çalışıyoruz. Ayrıca köpekbalığı gibi tehlikeler de bizi bekliyor. Kimi zaman rampalardan atlayarak akrobatik hareketler de yapabiliyoruz. Stickman Surfer'da tek eğlencemiz sörf yapmak da değil. Oyunda jipimize atlayarak araziye çıkabiliyor ve eğimli yollarda araç kullanma yeteneklerimizi konuşturabiliyoruz. Eğer biraz dinlenmek isterseniz sahildeki kulübenize geçerek müzik dinleyip rahatlayabilirsiniz. Jet ski kullanabilme imkanına da sahibiz.

Stickman Surfer, renkli 2 boyutlu grafiklere sahip. Oyun oldukça akıcı bir şekilde çalışıp oynanabiliyor. Kontroller ise çok karışık değil.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Turbo Chilli Pty Ltd
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