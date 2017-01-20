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Stickman Surfer
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Stickman Surfer

Stickman Surfer İndir Hemen İndir

207 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Stickman Surfer
Stickman Surfer
Stickman Surfer
Stickman Surfer
Stickman Surfer

Çöp adam kahramanımız sörf tahtası üzerindeki yeni maceralarıyla karşımızda!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Stickman Surfer boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde değerlendirmenize imkan veren bir mobil sörf oyunu olarak tanımalanbilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Stickman Surfer'da çöp adam kahramanımız Stickson heyecan verici yeni maceralarıyla geri dönüyor. Kahramanımız bu sefer sörf tahtasına atlıyor ve azgın dalgaları yararak akrobatik yeteneklerini sergiliyor.

Stickman Surfer'da 4 farklı oyun modu bulunmakta. Oyunu klasik şekliyle sörf tahtası üzerinde oynayıp denizdeki engellere takılmadan en yüksek puanı yakalamaya çalışabilirsiniz. Bunun yanısıra oyunda jet-skiye bineerek maceraya atabiliyorsunuz. Yetenekli kahramanımız kaykaya binip karada da akrobatik yeteneklerini sergiliyor. Dilerseniz araç kullanma yeteneklerinizi konuşturmak için jipinize atlayabilir, çöllerde kum tepelerini aşarak altınları toplamaya çalışabilirsiniz.

Stickman Surfer'da sahildeki kulübenizi ziyaret ederek kafa dinlemeyi de tercih edebiliyorsunuz. 2 boyutlu grafiklere sahip olan Stickman Surfer akıcı bir şekilde oynanabiliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Turbo Chilli Pty Ltd
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