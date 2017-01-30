Geliştirdiği veritanı modülleriyle kullanıcıların işlerini kolaylaştıran BilSoft tarafından geliştirilen Stok Sayım Programı stokların daha hızlı sayılmasını sağlıyor. Stok yönetimini sağlayan program ile kayıt girebiliyor ve sayım yapabiliyorsunuz.

Stok sayım imkanı sunan Stok Sayım Programı ile stoklarınızda filtreleme yapabiliyor ve aradığınız ürünlere hızlıca erişebiliyorsunuz. Ayrıca sahip olduğu filtreleme özelliği sayesinde de gözünüzden kaçan ürün olmuyor. Barkod okuma ya da tablodan seçerek sayım işlemi yapabiliyor ve işlerinizi kısa sürede bitirebiliyorsunuz. Ayrıca programda yer alan "Diğer Ayarlar" sekmesinden tüm stokları sıfırlayabilir, sayımı yenileyebilir ve hızlı stok miktar işleme yapabilirsiniz. Stoklarınız üzerindek hakimeyinizi bir hayli arttıran Stok Sayım Programı ile işleriniz hızlı bir şekilde bitiyor.

Kolay bir kullanımı bulunan ve bilgisayarınızı yormayan modül ile güncelleme, ekleme, silme ve sayma işlemlerini pratik şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Stok Sayım Programı'nı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.