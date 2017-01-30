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Stok Sayım Programı
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Stok Sayım Programı

1.0
Stok Sayım Programı İndir Hemen İndir

637 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Stok Sayım Programı

Stoklarınızı kolay bir şekilde sayabilir ve ürünleri hızlıca güncelleyebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Geliştirdiği veritanı modülleriyle kullanıcıların işlerini kolaylaştıran BilSoft tarafından geliştirilen Stok Sayım Programı stokların daha hızlı sayılmasını sağlıyor. Stok yönetimini sağlayan program ile kayıt girebiliyor ve sayım yapabiliyorsunuz.

Stok sayım imkanı sunan Stok Sayım Programı ile stoklarınızda filtreleme yapabiliyor ve aradığınız ürünlere hızlıca erişebiliyorsunuz. Ayrıca sahip olduğu filtreleme özelliği sayesinde de gözünüzden kaçan ürün olmuyor. Barkod okuma ya da tablodan seçerek sayım işlemi yapabiliyor ve işlerinizi kısa sürede bitirebiliyorsunuz. Ayrıca programda yer alan "Diğer Ayarlar" sekmesinden tüm stokları sıfırlayabilir, sayımı yenileyebilir ve hızlı stok miktar işleme yapabilirsiniz. Stoklarınız üzerindek hakimeyinizi bir hayli arttıran Stok Sayım Programı ile işleriniz hızlı bir şekilde bitiyor. 

Kolay bir kullanımı bulunan ve bilgisayarınızı yormayan modül ile güncelleme, ekleme, silme ve sayma işlemlerini pratik şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Stok Sayım Programı'nı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
BilSoft

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