Strike of Kings eğer bilgisayarlarınızda League of Legends gibi oyunlarda yaşadığınız eğlenceyi mobil platformda da yaşamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir MOBA oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Strike of Kings'de tıpkı lol'de olduğu gibi takım tabanlı savaşlara katılıyoruz. Kendi kahramanımızı seçtikten sonra online arenalara ayak basıyoruz ve 5'erli takımlar halinde diğer oyuncularla çarpışıyoruz. Karşılşmaları kazanabilmek için bireysel yeteneklerimizin yanısıra takım taktiklerini de kullanmamız gerekiyor.

Strike of Kings içinde sesli sohbet sistemine de yer veriyor Bu sayede oyunu oynarken arkadaşlarınızla haberleşebiliyor, taktikleri daha rahat belirleyebiliyorsunuz. Strike of Kings içinde farklı maç şekillerine yer veriliyor. Dilerseniz kalabalık 5'e 5 savaşlar yapabilir, dilerseniz 3'e 3 maçlar yapabilir ya da teke tek duellolara çıkabilirsiniz.

Strike of Kings içinde 26 civarında kahraman seçeneği yer alıyor. Ayrıca bu kahramanlara yenilerinin de ekleneceği sözü veriliyor. Bu kahramanlar farklı savaş yeteneklerine ve savaş stillerine sahipler.

Strike of Kings güzel grafikleri gösterişli görsel efektlerle birleştiren bir MOBA oyunu.