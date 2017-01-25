?     Geri Bildirim
Strike of Kings
TamindirMobilOyunlarAksiyonStrike Of Kings - Android Için MOBA Oyunu

Strike of Kings

Strike of Kings İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Strike of Kings
Strike of Kings
Strike of Kings
Strike of Kings
Strike of Kings

Strike of Kings, League of Legends eğlencesini mobil cihazlara taşıyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Strike of Kings eğer bilgisayarlarınızda League of Legends gibi oyunlarda yaşadığınız eğlenceyi mobil platformda da yaşamak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir MOBA oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Strike of Kings'de tıpkı lol'de olduğu gibi takım tabanlı savaşlara katılıyoruz. Kendi kahramanımızı seçtikten sonra online arenalara ayak basıyoruz ve 5'erli takımlar halinde diğer oyuncularla çarpışıyoruz. Karşılşmaları kazanabilmek için bireysel yeteneklerimizin yanısıra takım taktiklerini de kullanmamız gerekiyor.

Strike of Kings içinde sesli sohbet sistemine de yer veriyor Bu sayede oyunu oynarken arkadaşlarınızla haberleşebiliyor, taktikleri daha rahat belirleyebiliyorsunuz. Strike of Kings içinde farklı maç şekillerine yer veriliyor. Dilerseniz kalabalık 5'e 5 savaşlar yapabilir, dilerseniz 3'e 3 maçlar yapabilir ya da teke tek duellolara çıkabilirsiniz.

Strike of Kings içinde 26 civarında kahraman seçeneği yer alıyor. Ayrıca bu kahramanlara yenilerinin de ekleneceği sözü veriliyor. Bu kahramanlar farklı savaş yeteneklerine ve savaş stillerine sahipler.

Strike of Kings güzel grafikleri gösterişli görsel efektlerle birleştiren bir MOBA oyunu.

Strike of Kings için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
PROXIMA BETA
Strike of Kings QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasAndroid için GTA: San Andreas Oyunu
  5. Super Mario Run
    Super Mario RunAndroid İçin Super Mario Run Oyunu