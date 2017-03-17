Strike of Kings(iOS)
LoL heyecanını mobilde yaşayın.
Strike of Kings, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz League of Legends benzeri MOBA oyunu arıyorsanız tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor. 2017’nin en iyi 5’e 5 mobil moba oyunu olarak gösteriliyor.
eSpor oyuncularının vazgeçilmez oyunları arasında olan League of Legends kısa adıyla LoL heyecanını mobil platforma taşıyan ender kaliteli yapımlardan biri Strike of Kings. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtıyor. Grafik ve sesler, oynanış dinamikleri, kontrol sistemi, içerik… Her yönden kalitesini ortaya koyan oyun, çok oyunculu online savaş arena (MOBA) türüne hayranlık duyan oyuncuları bir araya getiriyor.
Sesli sohbet özelliğiyle oyuncuları ekran başına kilitleyen oyunda şu an için 30’a yakın seçebilebilir kahraman yer alıyor. Her biri kendi dövüş stiline, eşsiz yeteneklerle donatılmış kahramanlardan favorilerinizi seçip en güçlü takımı kurup mücadele ediyorsunuz. Dilerseniz diğer oyuncularla ittifak kurma şansına sahipsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- PROXIMA BETA
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Strike of Kings Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı