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Strike of Kings
TamindirMobilOyunlarAksiyonStrike Of Kings - IPhone Ve IPad İçin Ücretsiz MOBA Oyunu

Strike of Kings

(iOS)
Strike of Kings İndir Hemen İndir

718 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Strike of Kings
Strike of Kings
Strike of Kings
Strike of Kings
Strike of Kings

LoL heyecanını mobilde yaşayın.

Erkan Calp Son güncelleme 6 dakika önce

Strike of Kings, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz League of Legends benzeri MOBA oyunu arıyorsanız tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor. 2017’nin en iyi 5’e 5 mobil moba oyunu olarak gösteriliyor.

eSpor oyuncularının vazgeçilmez oyunları arasında olan League of Legends kısa adıyla LoL heyecanını mobil platforma taşıyan ender kaliteli yapımlardan biri Strike of Kings. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla şaşırtıyor. Grafik ve sesler, oynanış dinamikleri, kontrol sistemi, içerik… Her yönden kalitesini ortaya koyan oyun, çok oyunculu online savaş arena (MOBA) türüne hayranlık duyan oyuncuları bir araya getiriyor.

Sesli sohbet özelliğiyle oyuncuları ekran başına kilitleyen oyunda şu an için 30’a yakın seçebilebilir kahraman yer alıyor. Her biri kendi dövüş stiline, eşsiz yeteneklerle donatılmış kahramanlardan favorilerinizi seçip en güçlü takımı kurup mücadele ediyorsunuz. Dilerseniz diğer oyuncularla ittifak kurma şansına sahipsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
PROXIMA BETA
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