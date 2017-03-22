?     Geri Bildirim
Stunt Wheels Party!
TamindirMobilOyunlarYarışStunt Wheels Party! - Android Için Yarış Oyunu

Stunt Wheels Party!

Stunt Wheels Party! İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Stunt Wheels Party!
Stunt Wheels Party!
Stunt Wheels Party!
Stunt Wheels Party!
Stunt Wheels Party!
Stunt Wheels Party!
Stunt Wheels Party!

Stunt Wheels Party!'deki kuşbakışı yarışlarda hem hız yapıyor, hem de savaşıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 50 dakika önce

Stunt Wheels Party! eğer hızlı ve heyecanlı bir yarış oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş bir kuşbakışı yarış oyunu olan Stunt Wheels Party!'de rakiplerimizle hem yarışıyor hem de savaşıyoruz. Oyunda araçlarımızla yol alırken yolumuz üzerindeki kutuları parçalıyor, rakip araçların üzerinden geçerek onları geride bırakabiliyoruz. Bir yandan da rampalardan uçarak arabamızla akrobatik hareketler yapabiliyor, havada taklalar atabiliyoruz.

Stunt Wheels Party!'de karşımıza çıkan power-upları toplayarak rakiplerimize hoş sürprizler yapabiliyoruz. Kimi zaman bu bonuslar sayesinde süper hızlara çıkarak ilerleyebiliyor, kimi zaman da lazer gibi silahlara sahip olarak önümüzdeki rakiplerimizi yok edebiliyoruz. Oyunda birçok farklı araç seçeneğine de sahibiz. Spor arabalar, klasik arabalar, canavar kamyonlar ve hatta ambulanslar kullanabileceğimiz araçlar arasında yer alıyor.

Stunt Wheels Party! için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
OUYA Global
Stunt Wheels Party! QR Kodu Okutarak İndir

Yarış Popülerleri

  1. Dr. Driving
    Dr. DrivingAndroid için Yarış Oyunu
  2. Traffic Racer
    Traffic RacerAndroid için Araba Yarışı Oyunu
  3. Asphalt 8: Airborne
    Asphalt 8: AirborneAndroid için Araba Yarışı Uygulaması
  4. Hırsız Polis 3D Araba Oyunu
    Hırsız Polis 3D Araba OyunuAndroid için Ücretsiz Araba Oyunu
  5. Traffic Rider
    Traffic RiderAndroid için Motor Yarışı Oyunu