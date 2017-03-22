Stunt Wheels Party! eğer hızlı ve heyecanlı bir yarış oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş bir kuşbakışı yarış oyunu olan Stunt Wheels Party!'de rakiplerimizle hem yarışıyor hem de savaşıyoruz. Oyunda araçlarımızla yol alırken yolumuz üzerindeki kutuları parçalıyor, rakip araçların üzerinden geçerek onları geride bırakabiliyoruz. Bir yandan da rampalardan uçarak arabamızla akrobatik hareketler yapabiliyor, havada taklalar atabiliyoruz.

Stunt Wheels Party!'de karşımıza çıkan power-upları toplayarak rakiplerimize hoş sürprizler yapabiliyoruz. Kimi zaman bu bonuslar sayesinde süper hızlara çıkarak ilerleyebiliyor, kimi zaman da lazer gibi silahlara sahip olarak önümüzdeki rakiplerimizi yok edebiliyoruz. Oyunda birçok farklı araç seçeneğine de sahibiz. Spor arabalar, klasik arabalar, canavar kamyonlar ve hatta ambulanslar kullanabileceğimiz araçlar arasında yer alıyor.