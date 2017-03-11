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Styx: Shards of Darkness'ın Çıkış Videosu Yayınlandı

Cyanide Studios firması tarafından geliştirilen ve gizlilik, casusluk gibi konuları benimseyen oyunu Styx: Shards of Darkness'ın çıkışına sayılı gün kala çıkış videosu yayınlandı.

Styx: Shards of Darkness'ın yayınlanan bu çıkış videosunda oyunun ne kadar geniş alanlara sahip olduğunu da görüyoruz. Yani açık dünya öğelerini sevenlerin hoşuna gidecektir.

Casusluk yaparak veya düşmanları sırasıyla suikastlere uğratarak ilerleme şeklinde geçilen görevleri temel alan oyunda, suikastçimiz bir goblin. Styx: Shards of Darkness'ın 14 Mart tarihinde PlayStation 4 için 179TL, Xbox One için 197.50TL ve PC platformu için Steam üzerinde 126TL'lik fiyat çıkış yapacağını hatırlattıktan sonra sizleri yayınlanan çıkış videosu ile başbaşa bırakalım.

Styx: Shards of Darkness Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)
İşlemci: AMD FX-6300 (3,5GHz) / Intel i5-2500 (3,3GHz)
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: 1 GB, DirectX 11, AMD Radeon R7 260X / NVIDIA GeForce GTX 560
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

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Yazar: - 11.03.2017

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