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Styx: Shards of Darkness'ın Eğlenceli Yeni Bir Videosu Yayınlandı

Cyanide stüdyoları tarafından geliştirilen casusluk ve aksiyon oyunu Styx: Shards of Darkness'ın yayınlanan yeni videosu oyunun eğlenceli taraflarını bize gösteriyor. Çıkışının üzerinden tam 2 hafta geçen oyunun geliştiricileri yayınladıkları bu yeni kısa videoyu "Accolades Trailer" yani "Övgü Fragmanı" olarak adlandırmışlar.

Yayınlanan fragman videosunun başlarında oyun hakkında birçok farklı oyun siteleri ve otoritelerinin yaptığı yorumlar ve övgüler yer alıyor. Bu yorumların birçoğu oyundaki karakterimiz olan Goblin'i "yeşil bir baş belası" olarak tanımlıyor. Videoda ayrıca Terminator filmine ve Shakespeare'in Hamlet'ine çoğu kişinin bildiği replikler ile eğlenceli bazı göndermeler de yapılmış. Bu eğlenceli kısa videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bu eğlenceli ve bol esprili casusluk oyunu Styx: Shards of Darkness'ı Steam üzerinde 126TL, PS Store üzerinde 179TL, Xbox Store üzerinde ise 197.50TL fiyat ile satın alabilirsiniz.

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Styx: Shards of Darkness
Styx: Shards of Darkness Gizlilik Tabanlı Aksiyon Oyunu

Styx: Shards of Darkness'ın Çıkış Videosu Yayınlandı

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Yazar: - 28.03.2017

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