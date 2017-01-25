Şubat 2017'nin Ücretsiz XBox Platformları Duyuruldu

Microsoft tarafından XBox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilen oyunların Şubat ayı içeriği duyuruldu. Yapılan duyuruya göre, Şubat ayı içeriğinde toplam 4 oyun bulunacak ve bu oyunlar Şubat ayının farklı günleri içerisinde kullanıcılara sunulacak.

XBox Live Gold Şubat ayı içeriğinde 4 ücretsiz oyun bulunuyor. Bu oyunların ikisi XBox One kullanıcılarına sunulmuşken, diğer ikisi de XBox 360 kullanıcıları sunulmuş. Ancak, geriye uyumluluk sistemi sayesinde XBox 360 platformuna sunulan ücretsiz oyunlar XBox One platformunda da çalıştırılabilecek.

Şubat 2017'nin Ücretsiz XBox 360/One Oyunları:

XBox One:

Killer Instinct Season 2 (16 Ocak - 15 Şubat)

Lovers in a Dangerous Spacetime (1 Şubat - 28 Şubat)

Project Cars (16 Şubat - 15 Mart)

XBox 360:

Monkey Island 2: SE (1 Şubat - 15 Şubat)

Star Wars: The Force Unleashed (16 Şubat - 28 Şubat)

Sony henüz PlayStation Plus üyeleri için Şubat ayı ücretsiz oyun içeriğini duyurmadı. Ancak, bu hafta içerisinde Sony'nin de duyurmasını bekliyoruz.

Resident Evil 7 Çıktı! İşte İlk İnceleme Puanları