Subway Runner eğer Subway Surfers benzeri oyunları seviyorsanız ise bu oyun oldukça benzeyen bir macera sunacak bir sonsuz koşu oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Subway Runner'da bir kaçış hikayesi konu alınıyor. Oyundaki kahramanlarımız yakalanmamak için tren istasyonlarında rayların üzerinde koşarken engellere takılmamaya ve hız kaybetmemeye çalışıyorlar. Biz de onlara yardımcı olarak eğlenceye ortak oluyoruz.

Subway Runner'da yapmamız gereken şey raylar üzerinde kahramanımız sürekli koşarken onu sağa veya sola doğru yönlendirmek ya da aşağıdan kaymasını sağlamak. Karşımıza bariyerlerin haricinde üzerimize doğru gelen tran vagonları da çıkıyor, bu nedenle hızlı karar alıp reflekslerimizi kullanmamız gerekiyor.

Subway Runner'da ne kadar uzun süre koşarsanız o kadar yüksek puan kazanıyorsunuz. Ayrıca yolunuz üzerindeki altınları toplayarak kazandığınız puanları artırabiliyorsunuz. Subway Runner oyunculara farklı kahraman seçenekleri de sunuyor.