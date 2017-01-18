?     Geri Bildirim
Subway Runner
TamindirMobilOyunlarAksiyonSubway Runner - Android Için Sonsuz Koşu Oyunu

Subway Runner

Subway Runner İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Subway Runner
Subway Runner
Subway Runner

Subway Runner'da tren rayları üzerinde koşarak altınları topluyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 17 saniye önce

Subway Runner eğer Subway Surfers benzeri oyunları seviyorsanız ise bu oyun oldukça benzeyen bir macera sunacak bir sonsuz koşu oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Subway Runner'da bir kaçış hikayesi konu alınıyor. Oyundaki kahramanlarımız yakalanmamak için tren istasyonlarında rayların üzerinde koşarken engellere takılmamaya ve hız kaybetmemeye çalışıyorlar. Biz de onlara yardımcı olarak eğlenceye ortak oluyoruz.

Subway Runner'da yapmamız gereken şey raylar üzerinde kahramanımız sürekli koşarken onu sağa veya sola doğru yönlendirmek ya da aşağıdan kaymasını sağlamak. Karşımıza bariyerlerin haricinde üzerimize doğru gelen tran vagonları da çıkıyor, bu nedenle hızlı karar alıp reflekslerimizi kullanmamız gerekiyor.

Subway Runner'da ne kadar uzun süre koşarsanız o kadar yüksek puan kazanıyorsunuz. Ayrıca yolunuz üzerindeki altınları toplayarak kazandığınız puanları artırabiliyorsunuz. Subway Runner oyunculara farklı kahraman seçenekleri de sunuyor. 

Subway Runner için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Rioo
Subway Runner QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  4. Talking Tom Gold Run
    Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu
  5. Mobile Legends: Bang bang
    Mobile Legends: Bang bangAndroid için MOBA Oyunu