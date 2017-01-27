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Subway Surfers 5 Yılın Ardından Hala Ayda 30 Milyon İndiriliyor

Subway Surfers

Kiloo ve Sybo Games'in popüler kaçış oyunu Subway Surfers hala ilk çıktığında ne kadar popülerse, hala en az o kadar tercih edildiğini kanıtlayan bir oyun.

Çıktığı günden itibaren hemen her Android telefonlara indirilen Subway Surfers hala ayda 30 milyon indirilme rekorunu elinde tutuyor. Büyük olasılıkla Kiloo ve Sybo Games yayınladıkları bu oyundan bu kadar süre boyunca, bu kadar ekmek yiyebileceklerini hesaplamamış olsalar gerek.

Ancak sık güncelleniyor olması, oyuna eklenen yenilikler, kolay oynanabilirliği ve ücretsiz olması oyunun bu kadar gündemde kalıp, tercih edilmesinin önemli sebeplerinden bazıları. Kiloo'nun yöneticilerinden Jeppe Bisbjerg bu gidişle oyunun 2017 yılında da bu popülerliğini koruyacağını, düzenli güncellemelere devam edeceklerini söyledi.

Subway Surfers Nasıl Bir Oyun?

Aslında kabul etmek gerekiyor, Subway Surfers bir yandan dedektiften kaçmalı, diğer yandan da bize doğru gelen trenlere dikkat etmeli ve gerektiği anda yön değiştirip trenlerin üzerinde zıplamalı ve çılgın akrobatik hareketler yapıp puan toplamalı aksiyonuyla "sonsuz koşu" oyunlarında bir klasik. Oyundaki tüm bu heyecan kaliteli grafiklerle birleşince de ortaya kuşkusuz tatmin edici bir sonuç çıkmış. Hala oynamadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz.

İndir41 MB
Subway Surfers Android
Subway Surfers Android Android İçin Macera Oyunu

İndir77.7 MB
Subway Surfers iOS
Subway Surfers iOS iPhone ve iPad için Kaçma Oyunu

İndir39 MB
Subway Surfers Windows-phone
Subway Surfers Windows-phone Windows Phone için İlerlemeli Kaçış Oyunu

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Yazar: - 27.01.2017

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