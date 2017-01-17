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Sum2Go
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Sum2Go

Sum2Go İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sum2Go
Sum2Go
Sum2Go
Sum2Go
Sum2Go

Matematiğinize ne kadar güveniyorsunuz?

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

Sum2GO, Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen bir macera-bulmaca oyunudur. 

Sum2GO oyunumuzun ana karakteri Sum isimli dahi bir çocuk. Einstein'dan hemen önceki bir yılda doğan ve daha bir yaşında diğer çocuklar emeklemekle uğraşırken, etrafta koşan Sum, dehasını maceraya yöneltiyor ve Dünya'nın dört tarafına seyahatler düzenlemeye başlıyor. Düzenlediği bu seyahatlerde karşısına çıkan sorunları ise müthiş matematik zekasıyla aşıyor ve bir bir ilerlemeye devam ediyor.

Oyuna başladığınızda kendinize Amazon Ormanları'nın tam göbeğinde buluyorsunuz. Tropik şarkılarla bezenmiş oynanış boyunca yapacağınız tek şey ise sayıları toplamak. Herhangi bir bölüme girdiğinizde karşınıza elmaslarla bezeli bir masa çıkacak. Bu masada gördüğünüz üzere her elmasın üzerinde bir sayı yer alıyor olacak. Bu sayıları eşleştirmek için ise ekranın hemen sağında yer alan küreye bakmanız gerekecek.

Ekranın sağında yer alan bu küre esasında size amacınızı gösteriyor. Bu kürenin içerisinde yer alan sayılara, toplama yaparak ulaşmaya çalışıyoruz. Bu toplama işlemlerini de masanın üzerinde sayıları bir araya getirerek meydana getiriyoruz. Örneğin; sağ tarafında "7" rakamı yer alıyorsa, bunu sağlamak için masadaki "1,2,3,2," rakamlarının üzerinden geçmek ve bunları birleştirmek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bölümün sizden ulaşmanızı istediğini skora ulaşmaya çalışıyor ve bölümleri geçiyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android sürümü 4.0.3 ve üzeri.
Üretici:
Nerdy Studios, L.L.C
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