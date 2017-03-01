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Summon Rush
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Summon Rush

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Summon Rush
Summon Rush
Summon Rush
Summon Rush
Summon Rush

Ruhsal yaratıklarla mücadele ediyor ve yeteneklerinizi sergiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 34 saniye önce

Summon Rush, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yaratıkların yer aldığı oyunda düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz.

Karanlığa karşı mücadele ettiğiniz oyunda düşmanlarınızla savaşıyor ve deneyim puanları kazanmaya çalışıyorsunuz. Aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak dikkat çeken Summon Rush, kart oyunu tarzında kurgusu ve rol yapma oyunu tarzına işleyişiyle çok seveceğiniz bir oyundur. Oyunda loncalar kurarak ittifak oluşturuyor ve düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz. Beceri ve yeteneklere sahip olduğunuz oyunda yaratıkları da ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz. Ruhsal yaratıkların yer aldığı oyunda savaş, aksiyon ve macera durmuyor.

Savaş oyunlarını seviyorsanız bu oyunu da çok seveceğinizi söyleyebiliriz. Akıllı hamleler yapmanızı gerektiren oyunda birbirinden zevkli savaş sahnelerine katılabiliyor ve aynı zamanda kendinizi de geliştirebiliyorsunuz. Oyunda farklı kart koleksiyonları yapabiliyor ve yeteneklerinizi de katlayabiliyorsunuz. Stratejik hamleler yaparak oyunda daha başarılı olabiliyorsunuz.

Summon Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
mobirix
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