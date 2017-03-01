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Summon Rush
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Summon Rush

(iOS)
Summon Rush İndir Hemen İndir

473 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Summon Rush
Summon Rush
Summon Rush
Summon Rush
Summon Rush

Ruhsal yaratıklarla mücadele ediyor ve becerilerinizi sınıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Summon Rush, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz rol yapma ve kart oyunu tarzında kurguya sahip aksiyon dolu bir oyundur. Yeteneklerinizi sergilemeye çalıştığınız oyunda yaratıklarla mücadele ediyorsunuz.

Kart oyunu tarzında kurguya ve rol yapma oyunu tarzında oynanışa sahip olan Summon Rush, aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Macera dolu bir oyun olan Summon Rush ile ruhsal yaratıklarla mücadele ediyor ve aynı zamanda loncalar kurabiliyorsunuz. İttifak kurarak katılabileceğiniz savaşlarda kartlar kullanarak becerilerinizi ve yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz. Kartlarınızı en iyi şekilde kullanmalı ve yaratıkları en kısa sürede ortadan kaldırmalısınız. Oyunda kendi kart koleksiyonunuzu yapmalı ve düşmanlarınıza karşı güçlü olmalısınız. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz Summon Rush'ı sakın kaçırmayın.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda farklı dünyalarda savaşıyor ve birbirinden zevkli sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Grafikler ve sesler bakımından da oldukça etkileyici bir amosferde geçen oyunda kendinizi kaybedebiliyorsunuz. Savaş oyunları seviyorsanız bu oyun kesinlikle hoşunuza gidecektir. Summon Rush oyununu sakın kaçırmayın.

Summon Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
mobirix
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