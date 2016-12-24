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SunExpress
TamindirMobilYaşamSunExpress - Android Için Uçak Bileti Satın Alma Uygulaması

SunExpress

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Editör Puanı: 4/5
4
SunExpress
SunExpress
SunExpress
SunExpress

SunExpress uygulaması ile yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarınızın biletlerini kolaylıkla satın alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 4 saat önce

Android işletim sistemli cihazlar için geliştirilen SunExpress mobil uygulamasıyla yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarınız için kolaylıkla online bilet satın alabilirsiniz.

Hem yurtiçi hem de yurtdışı uçuşlar gerçekleştiren SunExpress havayolu şirketinin mobil uygulamasıyla uçak bileti almak artık çok daha kolay. Mobil cihazlarınız üzerinden gideceğiniz yön için uçak bileti sorgulayabilir, bilet fiyatlarını sıralayabilir, rezervasyon yaptırabilir ve hızlıca satın alabilirsiniz. Oldukça kolay ve sade bir arayüz tercih edilen uygulamanın görsel olarak biraz daha göze hitap etmesi daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum.

Kampanyalı uçak biletlerini de mobil uygulaması üzerinden sunan SunExpress, bilet satın alımlarınızda güvenliğiniz için 3D secure ödeme yöntemini de kullanıyor. Kredi kartınıza taksit imkanı da sunan SunExpress mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarınızı ucuza getirebilirsiniz.

Not: Uygulama resmi SunExpress mobil uygulaması değildir. Uygulamayı kullanımınızdan doğabilecek sorunlardan sizin sorumlu olduğunuzu unutmayın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
UcakBileti724
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